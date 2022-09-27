https://ria.ru/20220927/diversiya-1819710381.html

Эксперт назвал возможную причину ЧП на "Северных потоках"

Эксперт назвал возможную причину ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2022

Эксперт назвал возможную причину ЧП на "Северных потоках"

Чрезвычайные происшествия, произошедшие в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:24

2022-09-27T10:24

2022-09-27T16:06

северный поток — 2

алексей гривач

европа

россия

северный поток

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Чрезвычайные происшествия, произошедшие в понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа, на ремонт потребуются месяцы, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Сложно комментировать до выяснения всех обстоятельств, но похоже на диверсию на инфраструктуре. Если утечка на одной нитке еще могла быть случайностью, следствием дефекта или непроизвольного воздействия, то на трех — это уже явно чья-то злая воля. Ну а кто борется с российским газом в Европе, не особо и скрывается", — говорит эксперт.Чтобы заменить поврежденную секцию на морском газопроводе и затем его запустить, может понадобиться несколько месяцев, считает он.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, заявила компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но тоже был заполнен газом). Причины также неизвестны.Морское управление Дании, в свою очередь, в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Активными противниками российского газа в Европе являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. России все же удалось достроить проект, но в феврале Германия остановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".Вместе с США реализации "Северного потока — 2" препятствовала Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20220927/gazoprovod-1819672021.html

https://ria.ru/20220926/gazoprovod-1819627933.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

северный поток — 2, алексей гривач, европа, россия, северный поток