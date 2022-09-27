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Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции - РИА Новости, 28.09.2022
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Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции
Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции - РИА Новости, 28.09.2022
Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции
Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе с латыни означающий "каждому — свое", будет сохранен, несмотря на требования уполномоченного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T22:23
2022-09-28T09:40
в мире
германия
кристина ламбрехт
бундесвер германии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе с латыни означающий "каждому — свое", будет сохранен, несмотря на требования уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Об этом пишет Der Spiegel.Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не видит причин для отказа от этого "связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск", заявил представитель ведомства."Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом", — пояснили в Минобороны страны.В ведомстве подчеркнули, что этот девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, означающий предоставление каждому того, что ему полагается, и указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.Немецкая военная полиция выбрала в качестве эмблемы исторический символ прусского ордена — черного орла с надписью на латыни вскоре после создания этого рода войск. При этом аналогичная служба в годы Третьего рейха этот символ не использовала.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.).
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в мире, германия, кристина ламбрехт, бундесвер германии
В мире, Германия, Кристина Ламбрехт, Бундесвер Германии
22:23 27.09.2022 (обновлено: 09:40 28.09.2022)
 
Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции

Министерство обороны Германии не стало отказываться от девиза концлагеря Бухенвальд

© AP Photo / Markus SchreiberГлавные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью "Jedem das Seine" ("Каждому свое")
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью Jedem das Seine (Каждому свое) - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Главные ворота концентрационного лагеря Бухенвальд с надписью "Jedem das Seine" ("Каждому свое"). Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе с латыни означающий "каждому — свое", будет сохранен, несмотря на требования уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Об этом пишет Der Spiegel.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не видит причин для отказа от этого "связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск", заявил представитель ведомства.
"Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом", — пояснили в Минобороны страны.
В ведомстве подчеркнули, что этот девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, означающий предоставление каждому того, что ему полагается, и указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.
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Немецкая военная полиция выбрала в качестве эмблемы исторический символ прусского ордена — черного орла с надписью на латыни вскоре после создания этого рода войск. При этом аналогичная служба в годы Третьего рейха этот символ не использовала.
Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.).
 
В миреГерманияКристина ЛамбрехтБундесвер Германии
 
 
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