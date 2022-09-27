https://ria.ru/20220927/deviz-1819933707.html

Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции

Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции - РИА Новости, 28.09.2022

Бундесвер решил не отказываться от "нацистского" девиза военной полиции

Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе с латыни означающий "каждому — свое", будет сохранен, несмотря на требования уполномоченного... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T22:23

2022-09-27T22:23

2022-09-28T09:40

в мире

германия

кристина ламбрехт

бундесвер германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819981379_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_b7b6d84bcfad3aa6fe0d3393cdded68e.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе с латыни означающий "каждому — свое", будет сохранен, несмотря на требования уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Об этом пишет Der Spiegel.Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не видит причин для отказа от этого "связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск", заявил представитель ведомства."Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом", — пояснили в Минобороны страны.В ведомстве подчеркнули, что этот девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, означающий предоставление каждому того, что ему полагается, и указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.Немецкая военная полиция выбрала в качестве эмблемы исторический символ прусского ордена — черного орла с надписью на латыни вскоре после создания этого рода войск. При этом аналогичная служба в годы Третьего рейха этот символ не использовала.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.).

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, кристина ламбрехт, бундесвер германии