https://ria.ru/20220927/deti-1819903545.html
Пострадавших при стрельбе в Ижевске детей перевели из реанимации
Пострадавших при стрельбе в Ижевске детей перевели из реанимации - РИА Новости, 27.09.2022
Пострадавших при стрельбе в Ижевске детей перевели из реанимации
Восемь детей, пострадавших при стрельбе в ижевской школе, перевели из реанимации в отделения больницы, сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:05
2022-09-27T19:05
2022-09-27T19:55
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
ижевск
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 27 сен — РИА Новости. Восемь детей, пострадавших при стрельбе в ижевской школе, перевели из реанимации в отделения больницы, сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram-канале.Всего в результате инцидента пострадали 23 человека, всех их госпитализировали и прооперировали. Сегодня 15 пострадавших эвакуировали в московские клиники, в удмуртских больницах остались восемь пациентов.Она отметила, что детям оказывается вся необходимая помощь, родителям предоставили возможность находиться рядом с ними.В свою очередь, заведующий кафедрой факультетской хирургии Ижевской медицинской академии Вячеслав Проничев рассказал, как местные врачи боролись за жизнь пострадавших. По его словам, операции были сложными, пришлось задействовать всех хирургов, травматологов, а также анестезиологов-реаниматологов. "Хирургов работало одновременно 11-13 человек, параллельно шло по семь операций. Где требовалось, подключились нейрохирурги. Мы успели провести все операции в течение нескольких часов и стабилизировать пациентов", — цитирует Минздрав региона его слова.По словам заведующего хирургическим отделением республиканской детской клинической больницы Геннадия Поверина, 26 сентября к моменту поступления раненых детей операционные уже были готовы. "Иногда одновременно одному ребенку проводилось параллельно несколько операций. Например, у одной из пациенток было проникающее ранение брюшной полости с выходом пули через плечо. Пока хирурги оперировали ранение толстой кишки, травматологи в это время извлекали пулю из плеча. Эта операция длилась полтора часа. На оказании помощи работали шесть бригад", — уточнил он.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, десятки получили ранения. В республике объявили четырехдневный траур.
https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819833141.html
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следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, ижевск, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск, Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
19:05 27.09.2022 (обновлено: 19:55 27.09.2022)
Пострадавших при стрельбе в Ижевске детей перевели из реанимации
Власти Удмуртии: восемь детей, пострадавших при стрельбе в Ижевске, перевели из реанимации
УФА, 27 сен — РИА Новости.
Восемь детей, пострадавших при стрельбе в ижевской школе, перевели из реанимации в отделения больницы, сообщила
вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram-канале.
Всего в результате инцидента пострадали 23 человека, всех их госпитализировали и прооперировали. Сегодня 15 пострадавших эвакуировали в московские клиники, в удмуртских больницах остались восемь пациентов.
"В больницах республики остаются восемь детей, пострадавших во время происшествия в ижевской школе. Никто из маленьких пациентов не находится в реанимации, все переведены в отделения хирургии и травматологии. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести", — уточнила Пинчук.
Она отметила, что детям оказывается вся необходимая помощь, родителям предоставили возможность находиться рядом с ними.
В свою очередь, заведующий кафедрой факультетской хирургии Ижевской медицинской академии Вячеслав Проничев рассказал, как местные врачи боролись за жизнь пострадавших. По его словам, операции были сложными, пришлось задействовать всех хирургов, травматологов, а также анестезиологов-реаниматологов.
"Хирургов работало одновременно 11-13 человек, параллельно шло по семь операций. Где требовалось, подключились нейрохирурги. Мы успели провести все операции в течение нескольких часов и стабилизировать пациентов", — цитирует Минздрав региона его слова.
По словам заведующего хирургическим отделением республиканской детской клинической больницы Геннадия Поверина, 26 сентября к моменту поступления раненых детей операционные уже были готовы.
"Иногда одновременно одному ребенку проводилось параллельно несколько операций. Например, у одной из пациенток было проникающее ранение брюшной полости с выходом пули через плечо. Пока хирурги оперировали ранение толстой кишки, травматологи в это время извлекали пулю из плеча. Эта операция длилась полтора часа. На оказании помощи работали шесть бригад", — уточнил он.
Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, десятки получили ранения. В республике объявили четырехдневный траур.