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В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести
В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 27.09.2022
В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести
В ижевских больницах остаются восемь детей, пострадавших при стрельбе в школе № 88, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:08
2022-09-27T15:08
2022-09-27T15:35
происшествия
александр бречалов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УФА, 27 сен — РИА Новости. В ижевских больницах остаются восемь детей, пострадавших при стрельбе в школе № 88, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.Глава республики также объяснил, что 15 пациентов в тяжелом состоянии эвакуировали в федеральные клиники не из-за того, что в Удмуртии меньше возможностей оперировать и выхаживать пациентов, а потому что в Москве у врачей больше опыта.Бречалов уточнил, что жертвами стрельбы стали 17 человек, из них 11 детей в возрасте от семи до 16 лет и шесть взрослых — три учителя, два охранника и один сотрудник школы. Сегодня глава Удмуртии подпишет указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, десятки получили ранения. В республике объявили четырехдневный траур.
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происшествия, александр бречалов, ижевск, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
15:08 27.09.2022 (обновлено: 15:35 27.09.2022)
В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести
Бречалов: в больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести