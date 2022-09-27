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В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести

В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 27.09.2022

В больницах в Ижевске остаются восемь детей в состоянии средней тяжести

В ижевских больницах остаются восемь детей, пострадавших при стрельбе в школе № 88, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:08

2022-09-27T15:08

2022-09-27T15:35

происшествия

александр бречалов

ижевск

стрельба в школе в ижевске

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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УФА, 27 сен — РИА Новости. В ижевских больницах остаются восемь детей, пострадавших при стрельбе в школе № 88, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.Глава республики также объяснил, что 15 пациентов в тяжелом состоянии эвакуировали в федеральные клиники не из-за того, что в Удмуртии меньше возможностей оперировать и выхаживать пациентов, а потому что в Москве у врачей больше опыта.Бречалов уточнил, что жертвами стрельбы стали 17 человек, из них 11 детей в возрасте от семи до 16 лет и шесть взрослых — три учителя, два охранника и один сотрудник школы. Сегодня глава Удмуртии подпишет указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, десятки получили ранения. В республике объявили четырехдневный траур.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819477023.html

ижевск

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происшествия, александр бречалов, ижевск, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф), россия