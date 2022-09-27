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В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией - РИА Новости, 27.09.2022
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В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией - РИА Новости, 27.09.2022
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией
Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:20
2022-09-27T12:19
грузия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика северная осетия - алания
общество
происшествия
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло."Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и… сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа - это мужское население, практически со всех регионов", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live".По его словам, на границе работает скорая помощь и сотрудники МЧС.Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".
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грузия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания, общество, происшествия, новости - туризм
Грузия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Общество, Происшествия, Новости - Туризм
11:20 27.09.2022 (обновлено: 12:19 27.09.2022)
 
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией

Глава Северной Осетии Меняйло допустил ввод режима ЧС на границе с Грузией

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и… сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа - это мужское население, практически со всех регионов", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live".
По его словам, на границе работает скорая помощь и сотрудники МЧС.
Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".
E-mail - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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ГрузияСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Северная Осетия - АланияОбществоПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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