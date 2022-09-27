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В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией - РИА Новости, 27.09.2022
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией
Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:20
2022-09-27T11:20
2022-09-27T12:19
грузия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, обстановка оценивается, сообщил глава региона Сергей Меняйло."Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и… сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа - это мужское население, практически со всех регионов", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live".По его словам, на границе работает скорая помощь и сотрудники МЧС.Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания, общество, происшествия, новости - туризм
Грузия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Общество, Происшествия, Новости - Туризм
11:20 27.09.2022 (обновлено: 12:19 27.09.2022)
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией
Глава Северной Осетии Меняйло допустил ввод режима ЧС на границе с Грузией