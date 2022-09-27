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Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
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Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке"
Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке"
Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета в 1 тысячу метров в связи с утечкой газа на "Северном потоке". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:57
в мире
швеция
северный поток
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ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета в 1 тысячу метров в связи с утечкой газа на "Северном потоке"."Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее Морское управление Швеции подтвердило РИА Новости, что утечки газа обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" в шведских и датских водах недалеко от острова Борнхольм.
https://ria.ru/20220927/chp-1819748088.html
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в мире, швеция, северный поток
В мире, Швеция, Северный поток
13:10 27.09.2022 (обновлено: 13:57 27.09.2022)
 
Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке"

Швеция рекомендовала самолетам не снижаться ниже километра из-за ЧП на "Северном потоке"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкТрубы "Северного потока"
Трубы Северного потока - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Трубы "Северного потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета в 1 тысячу метров в связи с утечкой газа на "Северном потоке".
"Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее Морское управление Швеции подтвердило РИА Новости, что утечки газа обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" в шведских и датских водах недалеко от острова Борнхольм.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:34
В Кремле назвали ЧП на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией
 
В миреШвецияСеверный поток
 
 
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