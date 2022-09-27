https://ria.ru/20220927/chp-1819759757.html

Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке"

Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022

Швеция установила высоту пролета самолетов после ЧП на "Северном потоке"

Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета в 1 тысячу метров в связи с утечкой газа на "Северном потоке". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:57

в мире

швеция

северный поток

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ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета в 1 тысячу метров в связи с утечкой газа на "Северном потоке"."Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее Морское управление Швеции подтвердило РИА Новости, что утечки газа обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" в шведских и датских водах недалеко от острова Борнхольм.

https://ria.ru/20220927/chp-1819748088.html

швеция

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Кирилл Волков

в мире, швеция, северный поток