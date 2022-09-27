https://ria.ru/20220927/chp-1819748088.html
В Кремле назвали ЧП на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией
В Кремле назвали ЧП на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией - РИА Новости, 27.09.2022
В Кремле назвали ЧП на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией
Нарушения в трубе "Северного потока" - беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:34
2022-09-27T12:34
2022-09-27T12:34
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Нарушения в трубе "Северного потока" - беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - сказал Песков журналистам.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
https://ria.ru/20220927/severnyypotok-1819711089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, россия
Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Россия
В Кремле назвали ЧП на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией
Песков назвал ЧП на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Нарушения в трубе "Северного потока" - беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - сказал Песков журналистам.
В понедельник Nord Stream 2 AG
сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2
" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании
рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.
Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens
, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.