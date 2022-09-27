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В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
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В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней
В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней
По результатам обработки 52,54% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,18% избирателей, сообщают в избиркоме... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:23
2022-09-27T19:30
политика
россия
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 52,54% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,18% избирателей, сообщают в избиркоме региона.Областная избирательная комиссия обработала уже половину бюллетеней на референдуме. По предварительному подсчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.Каких-либо жалоб на нарушение хода голосования и подсчета голосов не поступало.
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политика, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область
Политика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область
19:23 27.09.2022 (обновлено: 19:30 27.09.2022)
 
В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней

В Запорожской области 93,18 процента избирателей проголосовали за воссоединение с Россией

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Бюллетени во время подсчета голосов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 52,54% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,18% избирателей, сообщают в избиркоме региона.
Областная избирательная комиссия обработала уже половину бюллетеней на референдуме. По предварительному подсчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.
Каких-либо жалоб на нарушение хода голосования и подсчета голосов не поступало.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ПолитикаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская область
 
 
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