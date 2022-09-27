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В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней

В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожской области обработали более 50 процентов бюллетеней

По результатам обработки 52,54% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,18% избирателей, сообщают в избиркоме... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:23

2022-09-27T19:23

2022-09-27T19:30

политика

россия

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. По результатам обработки 52,54% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 93,18% избирателей, сообщают в избиркоме региона.Областная избирательная комиссия обработала уже половину бюллетеней на референдуме. По предварительному подсчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.Каких-либо жалоб на нарушение хода голосования и подсчета голосов не поступало.

https://ria.ru/20220927/referendumy-1819903800.html

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политика, россия, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область