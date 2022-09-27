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Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств
Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств - РИА Новости, 27.09.2022
Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств
Снять головную боль можно с помощью воды, уверен врач-невролог Павел Хорошев. В интервью радио Sputnik он уточнил, в каком случае этот способ эффективен. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:15
2022-09-27T02:15
2022-09-27T02:15
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Снять головную боль можно с помощью воды, уверен врач-невролог Павел Хорошев. В интервью радио Sputnik он уточнил, в каком случае этот способ эффективен.Головная боль может быть признаком серьезного заболевания, поэтому при ее появлении лучше проконсультироваться с врачом, чтобы он поставил точный диагноз и назначил лечение, предупредил Хорошев. Однако очень часто этот симптом указывает не на болезнь, а на нехватку воды в организме, считает невролог. Он рассказал, как нужно реагировать на возникновение головной боли.По словам невролога, головная боль должна уменьшиться через 40-60 минут после того, как человек выпьет достаточное количество жидкости.Принимать лекарства от головной боли без назначения врача не стоит, продолжил он.Головная боль может стать далеко не единственным негативным последствием недостатка жидкости в организме, отметил он."Многие нарушения здоровья связаны с простой причиной — мы пьем мало воды круглый год, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы", — объяснил Хорошев.
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общество, россия, павел хорошев, здоровье
Общество, Россия, Павел Хорошев, Здоровье
Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств
Невролог Хорошев заявил о возможности избавиться от головной боли с помощью воды
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Снять головную боль можно с помощью воды, уверен врач-невролог Павел Хорошев. В интервью радио Sputnik он уточнил
, в каком случае этот способ эффективен.
Головная боль может быть признаком серьезного заболевания, поэтому при ее появлении лучше проконсультироваться с врачом, чтобы он поставил точный диагноз и назначил лечение, предупредил Хорошев. Однако очень часто этот симптом указывает не на болезнь, а на нехватку воды в организме, считает невролог. Он рассказал, как нужно реагировать на возникновение головной боли.
"При остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом", — посоветовал Хорошев.
По словам невролога, головная боль должна уменьшиться через 40-60 минут после того, как человек выпьет достаточное количество жидкости.
Принимать лекарства от головной боли без назначения врача не стоит, продолжил он.
"Во-первых, принимая те или иные препараты против головной боли, особенно без консультации с врачом, можно сильно навредить своему здоровью
. Во-вторых, если человек привыкнет "закидываться" теми или иными препаратами при приступах головной боли, он так и не начнет употреблять воду в нормальном количестве", — полагает Хорошев.
Головная боль может стать далеко не единственным негативным последствием недостатка жидкости в организме, отметил он.
"Многие нарушения здоровья связаны с простой причиной — мы пьем мало воды круглый год, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы", — объяснил Хорошев.