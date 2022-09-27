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Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств

Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств - РИА Новости, 27.09.2022

Невролог назвал способ избавиться от головной боли без лекарств

Снять головную боль можно с помощью воды, уверен врач-невролог Павел Хорошев. В интервью радио Sputnik он уточнил, в каком случае этот способ эффективен. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:15

2022-09-27T02:15

2022-09-27T02:15

общество

россия

павел хорошев

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Снять головную боль можно с помощью воды, уверен врач-невролог Павел Хорошев. В интервью радио Sputnik он уточнил, в каком случае этот способ эффективен.Головная боль может быть признаком серьезного заболевания, поэтому при ее появлении лучше проконсультироваться с врачом, чтобы он поставил точный диагноз и назначил лечение, предупредил Хорошев. Однако очень часто этот симптом указывает не на болезнь, а на нехватку воды в организме, считает невролог. Он рассказал, как нужно реагировать на возникновение головной боли.По словам невролога, головная боль должна уменьшиться через 40-60 минут после того, как человек выпьет достаточное количество жидкости.Принимать лекарства от головной боли без назначения врача не стоит, продолжил он.Головная боль может стать далеко не единственным негативным последствием недостатка жидкости в организме, отметил он."Многие нарушения здоровья связаны с простой причиной — мы пьем мало воды круглый год, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы", — объяснил Хорошев.

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общество, россия, павел хорошев, здоровье