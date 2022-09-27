https://ria.ru/20220927/bezopasnost-1819862774.html
Во всех школах и детсадах Татарстана усилили меры безопасности
Во всех школах и детсадах Татарстана усилили меры безопасности - РИА Новости, 27.09.2022
Во всех школах и детсадах Татарстана усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены во всех образовательных организациях Татарстана после трагедии в школе №88 в Ижевске, сообщает министерство образования и науки... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:13
республика татарстан
ижевск
республика татарстан (татарстан)
россия
происшествия
школа
дети
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КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех образовательных организациях Татарстана после трагедии в школе №88 в Ижевске, сообщает министерство образования и науки республики."В режиме видеоконференцсвязи было проведено экстренное совещание с руководителями отделов и управлений образования исполкомов муниципальных образований по вопросам усиления мер безопасности во всех образовательных учреждениях республики. Тщательно проверяется во всех без исключения детских садах, школах и колледжах республики работа тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, работа охранников на входе в учебные заведения, пропускной системы", - говорится в сообщении.По информации министерства, проведены инструктажи с персоналом образовательных учреждений, до ответственных лиц доведены алгоритмы действий при возможной опасности.Кроме того, работают телефоны горячей линии для психологической поддержки населения. Родители и дети могут обратиться в центры и службы психологической поддержки, а также задать вопросы по безопасности объектов образования по телефону.Отмечается, что вся информация из муниципалитетов будет тщательно проанализирована. В случае выявления нарушений будет проведена работа по их немедленному устранению.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК информировали, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819548119.html
https://ria.ru/20220901/razvitie-1813856395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, республика татарстан (татарстан), россия, происшествия, школа, дети
Республика Татарстан, Ижевск, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Происшествия, Школа, Дети
Во всех школах и детсадах Татарстана усилили меры безопасности
Во всех школах и детсадах Татарстана после трагедии в Ижевске усилили меры безопасности
КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех образовательных организациях Татарстана после трагедии в школе №88 в Ижевске, сообщает министерство образования и науки республики.
"В режиме видеоконференцсвязи было проведено экстренное совещание с руководителями отделов и управлений образования исполкомов муниципальных образований по вопросам усиления мер безопасности во всех образовательных учреждениях республики. Тщательно проверяется во всех без исключения детских садах, школах и колледжах республики работа тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, работа охранников на входе в учебные заведения, пропускной системы", - говорится в сообщении.
По информации министерства, проведены инструктажи с персоналом образовательных учреждений, до ответственных лиц доведены алгоритмы действий при возможной опасности.
Кроме того, работают телефоны горячей линии для психологической поддержки населения. Родители и дети могут обратиться в центры и службы психологической поддержки, а также задать вопросы по безопасности объектов образования по телефону.
Отмечается, что вся информация из муниципалитетов будет тщательно проанализирована. В случае выявления нарушений будет проведена работа по их немедленному устранению.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов
. В СК
информировали, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.