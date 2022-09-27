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СМИ: экс-полицейский, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой - РИА Новости, 27.09.2022
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СМИ: экс-полицейский, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой
СМИ: экс-полицейский, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: экс-полицейский, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой
Экс-сотрудник британского Скотланд-Ярда, занимавшийся расследованием смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, предположительно покончил с собой,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:51
2022-09-27T12:51
в мире
александр литвиненко (подполковник)
великобритания
скотленд-ярд
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник британского Скотланд-Ярда, занимавшийся расследованием смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, предположительно покончил с собой, сообщает издание Sun.Речь идет о 60-летнем бывшем комиссаре Скотланд-Ярда Малькольме Бейкере. В коттедже в графстве Сомерсет, где нашли его останки, вечером 14 сентября был пожар и взрыв, в результате которого обрушилась крыша и часть стен."На данном этапе (расследования – ред.) мы не думаем, что была причастность третьих лиц", - приводит издание слова полиции.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
https://ria.ru/20210930/litvinenko-1752551868.html
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751154977.html
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в мире, александр литвиненко (подполковник), великобритания, скотленд-ярд
В мире, Александр Литвиненко (подполковник), Великобритания, Скотленд-Ярд
12:51 27.09.2022
 
СМИ: экс-полицейский, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой

Sun: экс-сотрудник Скотланд-Ярда, занимавшийся делом Литвиненко, покончил с собой

© CARL COURT / AFPНовый Скотланд Ярд
Новый Скотланд Ярд
© CARL COURT / AFP
Новый Скотланд Ярд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник британского Скотланд-Ярда, занимавшийся расследованием смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, предположительно покончил с собой, сообщает издание Sun.
Речь идет о 60-летнем бывшем комиссаре Скотланд-Ярда Малькольме Бейкере. В коттедже в графстве Сомерсет, где нашли его останки, вечером 14 сентября был пожар и взрыв, в результате которого обрушилась крыша и часть стен.
"На данном этапе (расследования – ред.) мы не думаем, что была причастность третьих лиц", - приводит издание слова полиции.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября 2021, 18:40
В Великобритании снимут сериал об отравлении Литвиненко
В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября 2021, 15:51
В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
 
В миреАлександр Литвиненко (подполковник)ВеликобританияСкотленд-Ярд
 
 
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