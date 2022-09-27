https://ria.ru/20220927/baykal-1819715671.html

Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале

Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале - РИА Новости, 27.09.2022

Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА Новости высказалась в поддержку законопроекта о запрете пластика на Байкале. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:41

2022-09-27T10:41

2022-09-27T10:41

туризм

общество

светлана радионова

байкал

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

госдума рф

новости - туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА Новости высказалась в поддержку законопроекта о запрете пластика на Байкале.В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды."Сейчас, например, собираются запретить пластик на Байкале – я за. Да, это недешево, но осилим ли мы когда-нибудь реанимацию этого озера, если не принять этих мер? Не хочется даже думать об этом. И верю, вам никогда не придется меня об этом спрашивать", - заявила РИА Новости Радионова.Она считает, что туризм должен быть ответственным, "пусть поначалу для кого-то это будет и не особо привычно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/dayvery-1811240827.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, светлана радионова, байкал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, новости - туризм