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Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале
Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале - РИА Новости, 27.09.2022
Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА Новости высказалась в поддержку законопроекта о запрете пластика на Байкале. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:41
2022-09-27T10:41
туризм
общество
светлана радионова
байкал
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
новости - туризм
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА Новости высказалась в поддержку законопроекта о запрете пластика на Байкале.В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды."Сейчас, например, собираются запретить пластик на Байкале – я за. Да, это недешево, но осилим ли мы когда-нибудь реанимацию этого озера, если не принять этих мер? Не хочется даже думать об этом. И верю, вам никогда не придется меня об этом спрашивать", - заявила РИА Новости Радионова.Она считает, что туризм должен быть ответственным, "пусть поначалу для кого-то это будет и не особо привычно".
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общество, светлана радионова, байкал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, новости - туризм
Туризм, Общество, Светлана Радионова, Байкал, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Госдума РФ, Новости - Туризм
10:41 27.09.2022
 
Глава Росприроднадзора поддержала запрет пластика на Байкале

Глава Росприроднадзора Радионова поддержала запрет пластика на Байкале

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкВид с острова Ольхон на озеро Байкал
Вид с острова Ольхон на озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Вид с острова Ольхон на озеро Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА Новости высказалась в поддержку законопроекта о запрете пластика на Байкале.
В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи и распространения в экологической зоне Байкала пластиковых пакетов, мешков и посуды.
"Сейчас, например, собираются запретить пластик на Байкале – я за. Да, это недешево, но осилим ли мы когда-нибудь реанимацию этого озера, если не принять этих мер? Не хочется даже думать об этом. И верю, вам никогда не придется меня об этом спрашивать", - заявила РИА Новости Радионова.
Она считает, что туризм должен быть ответственным, "пусть поначалу для кого-то это будет и не особо привычно".
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ТуризмОбществоСветлана РадионоваБайкалФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФНовости - Туризм
 
 
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