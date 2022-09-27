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Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума

Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:00

2022-09-27T18:00

2022-09-27T18:08

москва

евгений балицкий

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

россия

украина

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщил РИА Новости представитель администрации региона."Да, едет", - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос, планирует ли Балицкий, как и глава ЛНР Леонид Пасечник, посетить российскую столицу после того, как жители региона на референдуме проголосовали за вхождение в состав РФ.

москва

запорожская область

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина, в мире