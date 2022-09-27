Рейтинг@Mail.ru
Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819880995.html
Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума
Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:00
2022-09-27T18:08
москва
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщил РИА Новости представитель администрации региона."Да, едет", - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос, планирует ли Балицкий, как и глава ЛНР Леонид Пасечник, посетить российскую столицу после того, как жители региона на референдуме проголосовали за вхождение в состав РФ.
москва
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина, в мире
Москва, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Украина, В мире
18:00 27.09.2022 (обновлено: 18:08 27.09.2022)
 
Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума

Глава запорожской ВГА Балицкий планирует посетить Москву после референдума

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
"Да, едет", - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос, планирует ли Балицкий, как и глава ЛНР Леонид Пасечник, посетить российскую столицу после того, как жители региона на референдуме проголосовали за вхождение в состав РФ.
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Стали известны первые данные референдумов.

Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет с бюллетенями во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в Новосибирске
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Подсчет голосов продолжается.

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области
10 из 11

Подсчет голосов продолжается.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

При положительных итогах голосования Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.

Сотрудники избирательной комиссии сшивают списки во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Мелитополе
11 из 11

При положительных итогах голосования Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 11

Подсчет голосов продолжается.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

При положительных итогах голосования Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
МоскваЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала