Балицкий планирует посетить Москву после объявления итогов референдума

Глава запорожской ВГА Балицкий планирует посетить Москву после референдума
Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.
Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.
Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.
Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.
Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.
Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.
Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.
Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.
Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.
Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.
Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.
Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.
По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.
По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.
Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.
Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.
При положительных итогах голосования Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.
При положительных итогах голосования Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.
Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.
Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.
Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.
Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.
Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.
Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.
По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.
Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.
При положительных итогах голосования Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.