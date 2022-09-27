Рейтинг@Mail.ru
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220927/avtobusy-1819876821.html
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке - РИА Новости, 27.09.2022
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке
Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:49
2022-09-27T17:49
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819870952_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_5b67aec463c8c5743c54381c3672eccd.jpg
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на средства первого транша в 500 миллиона рублей были приобретены 25 низкопольных автобусов, которые оснащены кнопкой связи с водителем, кондиционерами, электронными табло и датчиками подсчёта пассажиров. Электронная система "книлинг" наклоняет кузов на семь градусов в сторону дверей при посадке и высадке пассажиров. Уже завтра машины выйдут на городские маршруты.Артамонов отметил, что второй транш в размере 800 миллионов рублей регион получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести еще 35 газомоторных автобусов.
https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819870952_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_93f717b589b6d48592339ee11b0b20c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество
17:49 27.09.2022
 

Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиНовые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на средства первого транша в 500 миллиона рублей были приобретены 25 низкопольных автобусов, которые оснащены кнопкой связи с водителем, кондиционерами, электронными табло и датчиками подсчёта пассажиров. Электронная система "книлинг" наклоняет кузов на семь градусов в сторону дверей при посадке и высадке пассажиров. Уже завтра машины выйдут на городские маршруты.
Артамонов отметил, что второй транш в размере 800 миллионов рублей регион получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести еще 35 газомоторных автобусов.
"Липецк продолжает переходить на экологичный транспорт. За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия газомоторных автобусов – это ещё один шаг к улучшению экологии в областном центре", – сказал Артамонов.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:32Липецкая область
В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала