https://ria.ru/20220927/avtobusy-1819876821.html

Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке

Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке - РИА Новости, 27.09.2022

Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке

Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:49

2022-09-27T17:49

2022-09-27T17:49

липецкая область

игорь артамонов

липецк

общество

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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на средства первого транша в 500 миллиона рублей были приобретены 25 низкопольных автобусов, которые оснащены кнопкой связи с водителем, кондиционерами, электронными табло и датчиками подсчёта пассажиров. Электронная система "книлинг" наклоняет кузов на семь градусов в сторону дверей при посадке и высадке пассажиров. Уже завтра машины выйдут на городские маршруты.Артамонов отметил, что второй транш в размере 800 миллионов рублей регион получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести еще 35 газомоторных автобусов.

https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html

липецк

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецк, общество