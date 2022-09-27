https://ria.ru/20220927/avtobusy-1819876821.html
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке - РИА Новости, 27.09.2022
Новые экологичные автобусы выходят на маршруты в Липецке
Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:49
2022-09-27T17:49
2022-09-27T17:49
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на средства первого транша в 500 миллиона рублей были приобретены 25 низкопольных автобусов, которые оснащены кнопкой связи с водителем, кондиционерами, электронными табло и датчиками подсчёта пассажиров. Электронная система "книлинг" наклоняет кузов на семь градусов в сторону дверей при посадке и высадке пассажиров. Уже завтра машины выйдут на городские маршруты.Артамонов отметил, что второй транш в размере 800 миллионов рублей регион получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести еще 35 газомоторных автобусов.
https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Автопарк Липецка пополнился новыми экологичными автобусами, на их закупку регион получил федеральное финансирование по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на средства первого транша в 500 миллиона рублей были приобретены 25 низкопольных автобусов, которые оснащены кнопкой связи с водителем, кондиционерами, электронными табло и датчиками подсчёта пассажиров. Электронная система "книлинг" наклоняет кузов на семь градусов в сторону дверей при посадке и высадке пассажиров. Уже завтра машины выйдут на городские маршруты.
Артамонов
отметил, что второй транш в размере 800 миллионов рублей регион получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести еще 35 газомоторных автобусов.
"Липецк продолжает переходить на экологичный транспорт. За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия газомоторных автобусов – это ещё один шаг к улучшению экологии в областном центре", – сказал Артамонов.