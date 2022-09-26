https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819667007.html
В Запорожской области обвинили Зеленского в госизмене
В Запорожской области обвинили Зеленского в госизмене - РИА Новости, 26.09.2022
В Запорожской области обвинили Зеленского в госизмене
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в отношении Владимира Зеленского... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:40
2022-09-26T23:40
2022-09-26T23:40
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в отношении Владимира Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело о госизмене."Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
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владимир рогов, владимир зеленский, запорожская область, украина, сша
Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Запорожская область, Украина, США
В Запорожской области обвинили Зеленского в госизмене
Член администрации Запорожской области Рогов обвинил Зеленского в госизмене