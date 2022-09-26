https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819637089.html

Европейцы обратились к Зеленскому после его заявления о Путине

Европейцы обратились к Зеленскому после его заявления о Путине - РИА Новости, 26.09.2022

Европейцы обратились к Зеленскому после его заявления о Путине

Подписчики издания Politico в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российского лидера Владимира Путина в якобы угрозе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:42

2022-09-26T19:42

2022-09-26T20:44

в мире

владимир зеленский

россия

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нато

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подписчики издания Politico в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российского лидера Владимира Путина в якобы угрозе стабильности в Европе. По мнению пользователей, в разразившемся кризисе виноват сам Зеленский."Вы грезили о вступлении Украины в НАТО, зная о позиции России. Вы — причина этого конфликта. Позор Западу за то, что пытается сделать из вас героя", — написал комментатор."Тошнит уже от этого парня. Очевидно, что он и есть проблема!" — отметил другой."Этот неудавшийся актер — самая большая угроза миру во всем мире", — заявил третий."Безопасность Европы под угрозой из-за Украины. ЕС должен спросить себя, стоит ли ее поддерживать", — подытожили подписчики.Накануне в эфире программы Face The Nation на телеканале CBS Зеленский заявил, что в Европе не будет стабильности, "пока Путин находится у власти".С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Глава российского государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220926/ishinger-1819601710.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, россия, украина, европа, нато, евросоюз, владимир путин