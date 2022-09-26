19:42 26.09.2022 (обновлено: 20:44 26.09.2022)
Европейцы обратились к Зеленскому после его заявления о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Путине и безопасности в Европе
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подписчики издания Politico в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российского лидера Владимира Путина в якобы угрозе стабильности в Европе.
По мнению пользователей, в разразившемся кризисе виноват сам Зеленский.
"Вы грезили о вступлении Украины в НАТО, зная о позиции России. Вы — причина этого конфликта. Позор Западу за то, что пытается сделать из вас героя", — написал комментатор.
"Тошнит уже от этого парня. Очевидно, что он и есть проблема!" — отметил другой.
"Этот неудавшийся актер — самая большая угроза миру во всем мире", — заявил третий.
"Зеленского уже не остановить. Он все требует и требует. Он будет счастлив, только когда вся Европа окажется втянутой в этот кризис", — добавил еще один пользователь.
"Безопасность Европы под угрозой из-за Украины. ЕС должен спросить себя, стоит ли ее поддерживать", — подытожили подписчики.
Накануне в эфире программы Face The Nation на телеканале CBS Зеленский заявил, что в Европе не будет стабильности, "пока Путин находится у власти".
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Глава российского государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.