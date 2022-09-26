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"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев
"Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:52
2022-09-26T13:52
2022-09-26T13:52
алексей лихачев
украина
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании зоны безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы всячески поддерживаем усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности и физической защиты объектов Украины", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Считаю необходимым озвучить принципиальную позицию Российской Федерации: обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок - абсолютный приоритет, где бы эти объекты ни находились", - отметил глава "Росатома".По словам Лихачева, "Росатом" готов к взаимодействию с МАГАТЭ по техническим аспектам зоны защиты и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС."Мы готовы договариваться о ее создании максимально быстро", - сказал он.
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алексей лихачев, украина, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, в мире
Алексей Лихачев, Украина, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев
Гендиректор "Росатома" Лихачев заявил о поддержке МАГАТЭ по ядерной безопасности