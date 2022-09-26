https://ria.ru/20220926/zaes-1819516746.html

"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев

"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022

"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев

"Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:52

2022-09-26T13:52

2022-09-26T13:52

алексей лихачев

украина

вена

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_d65728764a8ca59634af2cb73b71cf8e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании зоны безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы всячески поддерживаем усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности и физической защиты объектов Украины", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Считаю необходимым озвучить принципиальную позицию Российской Федерации: обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок - абсолютный приоритет, где бы эти объекты ни находились", - отметил глава "Росатома".По словам Лихачева, "Росатом" готов к взаимодействию с МАГАТЭ по техническим аспектам зоны защиты и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС."Мы готовы договариваться о ее создании максимально быстро", - сказал он.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819501744.html

украина

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лихачев, украина, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, в мире