Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/zaes-1819516746.html
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев
"Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:52
2022-09-26T13:52
алексей лихачев
украина
вена
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_d65728764a8ca59634af2cb73b71cf8e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании зоны безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы всячески поддерживаем усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности и физической защиты объектов Украины", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Считаю необходимым озвучить принципиальную позицию Российской Федерации: обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок - абсолютный приоритет, где бы эти объекты ни находились", - отметил глава "Росатома".По словам Лихачева, "Росатом" готов к взаимодействию с МАГАТЭ по техническим аспектам зоны защиты и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС."Мы готовы договариваться о ее создании максимально быстро", - сказал он.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819501744.html
украина
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_f2c56f206babf82ddbd7f3eb2cdefddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей лихачев, украина, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, в мире
Алексей Лихачев, Украина, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
13:52 26.09.2022
 
"Росатом" поддерживает МАГАТЭ по ядерной безопасности, заявил Лихачев

Гендиректор "Росатома" Лихачев заявил о поддержке МАГАТЭ по ядерной безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" всячески поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Украине и готов договариваться с агентством о максимально быстром создании зоны безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы всячески поддерживаем усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности и физической защиты объектов Украины", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
"Считаю необходимым озвучить принципиальную позицию Российской Федерации: обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок - абсолютный приоритет, где бы эти объекты ни находились", - отметил глава "Росатома".
По словам Лихачева, "Росатом" готов к взаимодействию с МАГАТЭ по техническим аспектам зоны защиты и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.
"Мы готовы договариваться о ее создании максимально быстро", - сказал он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:16
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев
 
Алексей ЛихачевУкраинаВенаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала