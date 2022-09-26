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В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара - РИА Новости, 26.09.2022
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В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара
В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара - РИА Новости, 26.09.2022
В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара
Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, фиксируют украинские удары по станции и Энергодару, сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:44
2022-09-26T11:38
в мире
энергодар
украина
магатэ
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, фиксируют украинские удары по станции и Энергодару, сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что специалисты агентства принимают все меры для того, чтобы безопасно эксплуатировать АЭС."Они на данный момент констатируют факт того, что постоянно по станции и по городу наносятся удары со стороны Украины", — сказал Волга.Но как эта информация будет подаваться мировому сообществу, решают за океаном, полагает глава администрации."Они (специалисты МАГАТЭ. — Прим. ред.) на данный момент обладают всей информацией по поводу того, с какой стороны, из каких мест наносятся удары по инфраструктуре", — добавил он.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска постоянно наносят массированные артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от станции. Так, по данным российского Минобороны, только за 24 сентября ВСУ выпустили со стороны Никополя и Марганца 59 снарядов, четыре из них разорвались в районе Какзачьей улицы в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с АЭС.
https://ria.ru/20220923/zaes-1819019270.html
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в мире, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, россия
В мире, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия
10:44 26.09.2022 (обновлено: 11:38 26.09.2022)
 
В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара

Администрация Энергодара: специалисты МАГАТЭ констатируют факты обстрелов ВСУ по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, фиксируют украинские удары по станции и Энергодару, сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что специалисты агентства принимают все меры для того, чтобы безопасно эксплуатировать АЭС.
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"Они на данный момент констатируют факт того, что постоянно по станции и по городу наносятся удары со стороны Украины", — сказал Волга.
Но как эта информация будет подаваться мировому сообществу, решают за океаном, полагает глава администрации.
"Они (специалисты МАГАТЭ. — Прим. ред.) на данный момент обладают всей информацией по поводу того, с какой стороны, из каких мест наносятся удары по инфраструктуре", — добавил он.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска постоянно наносят массированные артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от станции.
Так, по данным российского Минобороны, только за 24 сентября ВСУ выпустили со стороны Никополя и Марганца 59 снарядов, четыре из них разорвались в районе Какзачьей улицы в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с АЭС.
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В миреЭнергодарУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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