https://ria.ru/20220926/zaes-1819445680.html

В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара

В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара - РИА Новости, 26.09.2022

В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара

Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, фиксируют украинские удары по станции и Энергодару, сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:44

2022-09-26T10:44

2022-09-26T11:38

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, фиксируют украинские удары по станции и Энергодару, сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что специалисты агентства принимают все меры для того, чтобы безопасно эксплуатировать АЭС."Они на данный момент констатируют факт того, что постоянно по станции и по городу наносятся удары со стороны Украины", — сказал Волга.Но как эта информация будет подаваться мировому сообществу, решают за океаном, полагает глава администрации."Они (специалисты МАГАТЭ. — Прим. ред.) на данный момент обладают всей информацией по поводу того, с какой стороны, из каких мест наносятся удары по инфраструктуре", — добавил он.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска постоянно наносят массированные артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от станции. Так, по данным российского Минобороны, только за 24 сентября ВСУ выпустили со стороны Никополя и Марганца 59 снарядов, четыре из них разорвались в районе Какзачьей улицы в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с АЭС.

https://ria.ru/20220923/zaes-1819019270.html

https://ria.ru/20220922/zaes-1818630359.html

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в мире, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, россия