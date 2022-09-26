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Эксперт назвал заявление США о контактах по ядерному оружию хорошим знаком
Эксперт назвал заявление США о контактах по ядерному оружию хорошим знаком - РИА Новости, 26.09.2022
Эксперт назвал заявление США о контактах по ядерному оружию хорошим знаком
Заявление США о контактах с РФ по вопросу ядерного оружия является позитивным знаком, можно провести параллель с выходом из Карибского кризиса 1962 года,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:05
2022-09-26T10:05
2022-09-26T10:07
сергей ознобищев
джейк салливан
владимир путин
россия
сша
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заявление США о контактах с РФ по вопросу ядерного оружия является позитивным знаком, можно провести параллель с выходом из Карибского кризиса 1962 года, считает директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине."Это, несомненно, позитивный знак. В нашем экспертно-политическом кругу сложилось мнение, что контактов никаких нет с американцами, что все плохо. Это очень правильно - есть некоторая параллель с Карибским кризисом. Сейчас такое время - юбилей этого кризиса. Это прямо прямая параллель, потому что там тоже главное было - это то, что позволило выйти из кризиса, - каналы диалога, пусть и разного уровня", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости"Ясно, что помогло выйти из кризиса решению первых лиц - это как раз сохранявшиеся каналы. Конечно, то, что сейчас этот канал есть, - это свидетельствует о том, что есть возможность по крайней мере давать друг другу знаки, что мы находимся у последней черты. Это необходимо делать. Выходить и как выходить (из ситуации) предстоит тем, кто принимает такие решения", - добавил он.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220925/sallivan-1819356806.html
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сергей ознобищев, джейк салливан, владимир путин, россия, сша, украина, нато, в мире
Сергей Ознобищев, Джейк Салливан, Владимир Путин, Россия, США, Украина, НАТО, В мире
10:05 26.09.2022 (обновлено: 10:07 26.09.2022)
Эксперт назвал заявление США о контактах по ядерному оружию хорошим знаком
Эксперт Ознобищев: заявление США о контактах по ядерному оружию стало хорошим знаком
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заявление США о контактах с РФ по вопросу ядерного оружия является позитивным знаком, можно провести параллель с выходом из Карибского кризиса 1962 года, считает директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине
.
"Это, несомненно, позитивный знак. В нашем экспертно-политическом кругу сложилось мнение, что контактов никаких нет с американцами, что все плохо. Это очень правильно - есть некоторая параллель с Карибским кризисом. Сейчас такое время - юбилей этого кризиса. Это прямо прямая параллель, потому что там тоже главное было - это то, что позволило выйти из кризиса, - каналы диалога, пусть и разного уровня", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости
"Ясно, что помогло выйти из кризиса решению первых лиц - это как раз сохранявшиеся каналы. Конечно, то, что сейчас этот канал есть, - это свидетельствует о том, что есть возможность по крайней мере давать друг другу знаки, что мы находимся у последней черты. Это необходимо делать. Выходить и как выходить (из ситуации) предстоит тем, кто принимает такие решения", - добавил он.
Президент России Владимир Путин
21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе
и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва
поддержит решения референдумов в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО
идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".