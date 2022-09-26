https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819584114.html
В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса
В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 26.09.2022
В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса
Правительство Якутии рассмотрит вопрос о продлении налоговых льгот для предпринимателей на 2023 год, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:48
2022-09-26T16:48
2022-09-26T16:48
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Правительство Якутии рассмотрит вопрос о продлении налоговых льгот для предпринимателей на 2023 год, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии на телеканале "Россия 24".Ранее сообщалось о том, что поддержка предпринимательства в Якутии в условиях западных санкций оценивается в размере 3,6 миллиарда рублей, это снятие налогового бремени для малого и среднего бизнеса, формирование республиканского запаса основных продовольственных товаров, выдача льготных займов, субсидирование затрат.Как отметил глава республики, налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения значительно снизились в Якутии в 2022 году. Если ранее предприниматель, работая по УСН, оплачивал 6% налогов от размера дохода, то благодаря принятым мерам стал платить только 1%. Получателями льгот стали 25 тысяч субъектов малого предпринимательства.По словам Николаева, новые меры поддержки на фоне западных санкций не сократили поступления в бюджет, а увеличили на 36%."Для нашей республики бизнес важен как отрасль экономики, где заняты десятки, даже сотни тысяч человек. Бизнес, несмотря на все сложности, выплачивает заработную плату людям. Я очень признателен предпринимателям, они в этих тяжелых условиях работают достойно. Я малый бизнес всегда поддерживал и буду поддерживать. Буду убеждать правительство поддержать малый бизнес, сейчас не время ускоренными темпами поднимать налоговую нагрузку", - заявил глава республики.Также в качестве поддержки предпринимательства в республике введены льготное микрофинансирование и поручительство, кредитные каникулы, сохранены процентные ставки.По данным региональных властей, в 2022 году Якутия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, заняв 13 место с группой регионов в общем зачете и второе место среди регионов Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html
https://ria.ru/20220906/yakutiya-1815011033.html
https://ria.ru/20220914/usloviya-1816706383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса
Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса могут продлить в Якутии на 2023 год
ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости.
Правительство Якутии рассмотрит вопрос о продлении налоговых льгот для предпринимателей на 2023 год, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии на телеканале "Россия 24
".
Ранее сообщалось о том, что поддержка предпринимательства в Якутии в условиях западных санкций оценивается в размере 3,6 миллиарда рублей, это снятие налогового бремени для малого и среднего бизнеса, формирование республиканского запаса основных продовольственных товаров, выдача льготных займов, субсидирование затрат.
Как отметил глава республики, налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения значительно снизились в Якутии в 2022 году. Если ранее предприниматель, работая по УСН, оплачивал 6% налогов от размера дохода, то благодаря принятым мерам стал платить только 1%. Получателями льгот стали 25 тысяч субъектов малого предпринимательства.
По словам Николаева, новые меры поддержки на фоне западных санкций не сократили поступления в бюджет, а увеличили на 36%.
"Для нашей республики бизнес важен как отрасль экономики, где заняты десятки, даже сотни тысяч человек. Бизнес, несмотря на все сложности, выплачивает заработную плату людям. Я очень признателен предпринимателям, они в этих тяжелых условиях работают достойно. Я малый бизнес всегда поддерживал и буду поддерживать. Буду убеждать правительство поддержать малый бизнес, сейчас не время ускоренными темпами поднимать налоговую нагрузку", - заявил глава республики.
Также в качестве поддержки предпринимательства в республике введены льготное микрофинансирование и поручительство, кредитные каникулы, сохранены процентные ставки.
По данным региональных властей, в 2022 году Якутия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, заняв 13 место с группой регионов в общем зачете и второе место среди регионов Дальнего Востока
.