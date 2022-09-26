https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819584114.html

В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 26.09.2022

В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

Правительство Якутии рассмотрит вопрос о продлении налоговых льгот для предпринимателей на 2023 год, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

республика саха (якутия)

экономика

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Правительство Якутии рассмотрит вопрос о продлении налоговых льгот для предпринимателей на 2023 год, сообщил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии на телеканале "Россия 24".Ранее сообщалось о том, что поддержка предпринимательства в Якутии в условиях западных санкций оценивается в размере 3,6 миллиарда рублей, это снятие налогового бремени для малого и среднего бизнеса, формирование республиканского запаса основных продовольственных товаров, выдача льготных займов, субсидирование затрат.Как отметил глава республики, налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения значительно снизились в Якутии в 2022 году. Если ранее предприниматель, работая по УСН, оплачивал 6% налогов от размера дохода, то благодаря принятым мерам стал платить только 1%. Получателями льгот стали 25 тысяч субъектов малого предпринимательства.По словам Николаева, новые меры поддержки на фоне западных санкций не сократили поступления в бюджет, а увеличили на 36%."Для нашей республики бизнес важен как отрасль экономики, где заняты десятки, даже сотни тысяч человек. Бизнес, несмотря на все сложности, выплачивает заработную плату людям. Я очень признателен предпринимателям, они в этих тяжелых условиях работают достойно. Я малый бизнес всегда поддерживал и буду поддерживать. Буду убеждать правительство поддержать малый бизнес, сейчас не время ускоренными темпами поднимать налоговую нагрузку", - заявил глава республики.Также в качестве поддержки предпринимательства в республике введены льготное микрофинансирование и поручительство, кредитные каникулы, сохранены процентные ставки.По данным региональных властей, в 2022 году Якутия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, заняв 13 место с группой регионов в общем зачете и второе место среди регионов Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html

https://ria.ru/20220906/yakutiya-1815011033.html

https://ria.ru/20220914/usloviya-1816706383.html

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Ольга Фомченкова

экономика, айсен николаев, республика саха (якутия)