В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия"
В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия" в размере сто тысяч рублей
Российские рубли. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Ил Тумэн объявил юбилейный для республики 2022 год "Годом матери", каждому родившемуся ребенку в честь 100-летия Якутской АССР будет учрежден целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей.
По информации правительства республики, в этом году в Якутии родилось 8 335 детей, более 6 тысяч семей получили право на целевой капитал. Помимо возможности направить капитал на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, на получение образования ребенком и оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, введены три новых направления: размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребенка.
"Глава отметил, что поддержка многодетных семей является несомненным приоритетом, и он всегда поддерживает инициативы по дополнительному обеспечению многодетных семей, в том числе предложение по продлению выплат целевого капитала "Дети столетия", - рассказали в пресс-службе после прямой линии Николаева на телеканале "Россия 24".
Также, глава региона подчеркнул, в Якутии есть много семей, где воспитываются от трех и более детей. "В этом году в республике уже родилось свыше 8 300 детей. Мы – на пороге миллионного жителя республики. Мы уверены, что в этом году появится миллионный житель Якутии", - заявил Николаев.
Он отметил, что большинство родителей откладывают капитал на будущее детей, часть – на покупку жилья или автомобиля для семьи.