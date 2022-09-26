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В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия" - РИА Новости, 26.09.2022
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В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия"
В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия" - РИА Новости, 26.09.2022
В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия"
В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия", сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:09
2022-09-26T17:09
республика саха (якутия)
общество
россия
айсен николаев
социальные выплаты
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Ил Тумэн объявил юбилейный для республики 2022 год "Годом матери", каждому родившемуся ребенку в честь 100-летия Якутской АССР будет учрежден целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей.По информации правительства республики, в этом году в Якутии родилось 8 335 детей, более 6 тысяч семей получили право на целевой капитал. Помимо возможности направить капитал на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, на получение образования ребенком и оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, введены три новых направления: размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребенка."Глава отметил, что поддержка многодетных семей является несомненным приоритетом, и он всегда поддерживает инициативы по дополнительному обеспечению многодетных семей, в том числе предложение по продлению выплат целевого капитала "Дети столетия", - рассказали в пресс-службе после прямой линии Николаева на телеканале "Россия 24".Также, глава региона подчеркнул, в Якутии есть много семей, где воспитываются от трех и более детей. "В этом году в республике уже родилось свыше 8 300 детей. Мы – на пороге миллионного жителя республики. Мы уверены, что в этом году появится миллионный житель Якутии", - заявил Николаев.Он отметил, что большинство родителей откладывают капитал на будущее детей, часть – на покупку жилья или автомобиля для семьи.
https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819584114.html
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общество, россия, айсен николаев, социальные выплаты, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Общество, Россия, Айсен Николаев, социальные выплаты, Республика Саха (Якутия)
17:09 26.09.2022
 
В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия"

В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия" в размере сто тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Ил Тумэн объявил юбилейный для республики 2022 год "Годом матери", каждому родившемуся ребенку в честь 100-летия Якутской АССР будет учрежден целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей.
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 16:48Республика Саха (Якутия)
В Якутии могут продлить налоговые льготы для малого и среднего бизнеса
По информации правительства республики, в этом году в Якутии родилось 8 335 детей, более 6 тысяч семей получили право на целевой капитал. Помимо возможности направить капитал на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, на получение образования ребенком и оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, введены три новых направления: размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребенка.
"Глава отметил, что поддержка многодетных семей является несомненным приоритетом, и он всегда поддерживает инициативы по дополнительному обеспечению многодетных семей, в том числе предложение по продлению выплат целевого капитала "Дети столетия", - рассказали в пресс-службе после прямой линии Николаева на телеканале "Россия 24".
Также, глава региона подчеркнул, в Якутии есть много семей, где воспитываются от трех и более детей. "В этом году в республике уже родилось свыше 8 300 детей. Мы – на пороге миллионного жителя республики. Мы уверены, что в этом году появится миллионный житель Якутии", - заявил Николаев.
Он отметил, что большинство родителей откладывают капитал на будущее детей, часть – на покупку жилья или автомобиля для семьи.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:25Республика Саха (Якутия)
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоРоссияАйсен Николаевсоциальные выплатыРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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