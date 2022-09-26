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В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия"

В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия" - РИА Новости, 26.09.2022

В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия"

В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия", сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:09

2022-09-26T17:09

2022-09-26T17:09

республика саха (якутия)

общество

россия

айсен николаев

социальные выплаты

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. В Якутии продлят выплаты целевого капитала "Дети столетия", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Ил Тумэн объявил юбилейный для республики 2022 год "Годом матери", каждому родившемуся ребенку в честь 100-летия Якутской АССР будет учрежден целевой капитал "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей.По информации правительства республики, в этом году в Якутии родилось 8 335 детей, более 6 тысяч семей получили право на целевой капитал. Помимо возможности направить капитал на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, на получение образования ребенком и оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, введены три новых направления: размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребенка."Глава отметил, что поддержка многодетных семей является несомненным приоритетом, и он всегда поддерживает инициативы по дополнительному обеспечению многодетных семей, в том числе предложение по продлению выплат целевого капитала "Дети столетия", - рассказали в пресс-службе после прямой линии Николаева на телеканале "Россия 24".Также, глава региона подчеркнул, в Якутии есть много семей, где воспитываются от трех и более детей. "В этом году в республике уже родилось свыше 8 300 детей. Мы – на пороге миллионного жителя республики. Мы уверены, что в этом году появится миллионный житель Якутии", - заявил Николаев.Он отметил, что большинство родителей откладывают капитал на будущее детей, часть – на покупку жилья или автомобиля для семьи.

https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819584114.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, айсен николаев, социальные выплаты, республика саха (якутия)