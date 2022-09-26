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Мобилизованные ямальцы получат 300 тысяч рублей

Мобилизованные ямальцы получат 300 тысяч рублей - РИА Новости, 26.09.2022

Мобилизованные ямальцы получат 300 тысяч рублей

Мобилизованные жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат выплаты в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:29

2022-09-26T12:29

2022-09-26T12:29

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Мобилизованные жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат выплаты в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."Жители Ямала, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, получат 300 тысяч рублей. Оказать дополнительную поддержку северянам и их семьям поручил глава региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО. Прием заявлений будет осуществляться непосредственно в местах призыва. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. Выплату назначат тем, кто мобилизован через военный комиссариат Ямала", - говорится в сообщении.Гражданину следует представить паспорт и банковские реквизиты для зачисления средств. После заключения контракта на прохождение военной службы выплата поступит на счет в кратчайшие сроки."Главой региона поставлена задача максимально оперативно отработать данный вопрос. Всем, кому поддержка положена, она будет назначена", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.Гражданам, добровольно заключившим контракт, будет также предоставлена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.Ранее на Ямале уже был введен ряд дополнительных выплат для участников СВО. Единовременную поддержку в размере одного миллиона рублей могут получить военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие спецзвание полиции, получившие увечье, ранение в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Ветеранам боевых действий, в том числе признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидам боевых действий, назначается пожизненная выплата.К мобилизации с территории округа планируется менее одного процента от числа граждан, пребывающих в резерве. Предварительный расчет производится военным комиссариатом ЯНАО исходя из количества граждан в запасе и состоящих на воинском учете, уточняют власти.

https://ria.ru/20220915/vosstanovlenie-1816926606.html

ямал

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий артюхов