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Туроператоры рассказали о ситуации с выездом россиян за границу - РИА Новости, 26.09.2022
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Туроператоры рассказали о ситуации с выездом россиян за границу
Туроператоры рассказали о ситуации с выездом россиян за границу - РИА Новости, 26.09.2022
Туроператоры рассказали о ситуации с выездом россиян за границу
Большинство россиян не сталкиваются с проблемами при выезде из России, однако есть единичные аннуляции туров - как от туристов, имеющих на руках повестки в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:37
2022-09-26T22:47
новости - туризм
россия
интурист
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян не сталкиваются с проблемами при выезде из России, однако есть единичные аннуляции туров - как от туристов, имеющих на руках повестки в связи с частичной мобилизацией, так и от тех, у кого повесток нет, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли."Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25-30%", - ответили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Русский экспресс" на вопрос о том, сталкивались ли клиенты компании с запретом на выезд из России. Аналогичную позицию высказали и в туроператорах Anex Tour и "Интурист"."Отказов по забронированным турам нет. Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально был забронирован тур, и просят предъявить обратные билеты", - уточнили в "Интуристе". В свою очередь вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что их клиенты столкнулись с запретом при выезде за рубеж."Есть письменные запреты. Один был получен туристом сегодня во "Внуково" при вылете в Дубай", - сообщил он. Глава туроператора в этой связи посоветовал путешественникам заранее приезжать в аэропорт и обязательно иметь при себе весь комплект документов, включая договор. Он отметил, "что ответственность за пересечение границы вне правового поля туроператора, это зона ответственности самого туриста".Гендиректор Space Travel также отметил, что поступают запросы на аннуляцию и от туристов, которые не получали повестки. "Многие туристы, даже не получившие повестку, не понимают, что будет с их турами, если мобилизуют родственника или закроют границу. Естественно, они боятся потерять деньги, у них нет внятной картины – что будет в том или ином случае. Объем таких аннуляций сейчас оценивается в 30% от объема туров, отправленных на неделе до новостей о частичной мобилизации", - указал он.При этом в Tez Tour фиксируют стабильный спрос на туры со стороны клиентов. "Однако, подобно весне 2022 года, основной объем бронирований приходится преимущественно за 3-4, максимум 5 дней до заезда. С высокой долей вероятности данная тенденция сохранится в ближайшей перспективе. Насколько продолжительной она окажется, можно будет предположить уже в середине следующей недели", - сказала член совета директоров туроператора Елена Якимова.
https://rsport.ria.ru/20220926/zhurnalist-1819643380.html
https://ria.ru/20220926/gruziya-1819576724.html
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новости - туризм, россия, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, частичная мобилизация в россии
Новости - Туризм, Россия, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Частичная мобилизация в России
22:37 26.09.2022 (обновлено: 22:47 26.09.2022)
 
Туроператоры рассказали о ситуации с выездом россиян за границу

Туроператоры: большинство россиян не сталкиваются с проблемами при выезде из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖенщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Женщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большинство россиян не сталкиваются с проблемами при выезде из России, однако есть единичные аннуляции туров - как от туристов, имеющих на руках повестки в связи с частичной мобилизацией, так и от тех, у кого повесток нет, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25-30%", - ответили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Русский экспресс" на вопрос о том, сталкивались ли клиенты компании с запретом на выезд из России. Аналогичную позицию высказали и в туроператорах Anex Tour и "Интурист".
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"Отказов по забронированным турам нет. Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально был забронирован тур, и просят предъявить обратные билеты", - уточнили в "Интуристе". В свою очередь вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что их клиенты столкнулись с запретом при выезде за рубеж.
"Есть письменные запреты. Один был получен туристом сегодня во "Внуково" при вылете в Дубай", - сообщил он. Глава туроператора в этой связи посоветовал путешественникам заранее приезжать в аэропорт и обязательно иметь при себе весь комплект документов, включая договор. Он отметил, "что ответственность за пересечение границы вне правового поля туроператора, это зона ответственности самого туриста".
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Гендиректор Space Travel также отметил, что поступают запросы на аннуляцию и от туристов, которые не получали повестки. "Многие туристы, даже не получившие повестку, не понимают, что будет с их турами, если мобилизуют родственника или закроют границу. Естественно, они боятся потерять деньги, у них нет внятной картины – что будет в том или ином случае. Объем таких аннуляций сейчас оценивается в 30% от объема туров, отправленных на неделе до новостей о частичной мобилизации", - указал он.
При этом в Tez Tour фиксируют стабильный спрос на туры со стороны клиентов. "Однако, подобно весне 2022 года, основной объем бронирований приходится преимущественно за 3-4, максимум 5 дней до заезда. С высокой долей вероятности данная тенденция сохранится в ближайшей перспективе. Насколько продолжительной она окажется, можно будет предположить уже в середине следующей недели", - сказала член совета директоров туроператора Елена Якимова.
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Новости - ТуризмРоссияИнтуристАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourЧастичная мобилизация в России
 
 
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