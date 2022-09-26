https://ria.ru/20220926/vybory-1819503407.html

В Кремле прокомментировали выборы в Италии

В Кремле прокомментировали выборы в Италии - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле прокомментировали выборы в Италии

Результаты прошедших выборов в итальянский парламент являются исключительно внутренним делом страны, Москва готова приветствовать любые политические силы,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:19

2022-09-26T13:19

2022-09-26T13:39

италия

россия

в мире

внеочередные парламентские выборы в италии

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов в итальянский парламент являются исключительно внутренним делом страны, Москва готова приветствовать любые политические силы, готовые проявить конструктив в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя победу коалиции правоцентристских сил на выборах в Италии."Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больше объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.

https://ria.ru/20220926/meloni-1819480893.html

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Владимир Лаврентьев

италия, россия, в мире, внеочередные парламентские выборы в италии, дмитрий песков