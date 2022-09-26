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В Кремле прокомментировали выборы в Италии - РИА Новости, 26.09.2022
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В Кремле прокомментировали выборы в Италии
В Кремле прокомментировали выборы в Италии - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле прокомментировали выборы в Италии
Результаты прошедших выборов в итальянский парламент являются исключительно внутренним делом страны, Москва готова приветствовать любые политические силы,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:19
2022-09-26T13:39
италия
россия
в мире
внеочередные парламентские выборы в италии
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов в итальянский парламент являются исключительно внутренним делом страны, Москва готова приветствовать любые политические силы, готовые проявить конструктив в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя победу коалиции правоцентристских сил на выборах в Италии."Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больше объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
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италия, россия, в мире, внеочередные парламентские выборы в италии, дмитрий песков
Италия, Россия, В мире, Внеочередные парламентские выборы в Италии, Дмитрий Песков
13:19 26.09.2022 (обновлено: 13:39 26.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали выборы в Италии

Пресс-секретарь Путина Песков назвал выборы в Италии исключительно внутренним делом страны

© AP Photo / Gregorio BorgiaЖурналисты наблюдают за результатами голосования на парламентских выборах в Италии
Журналисты наблюдают за результатами голосования на парламентских выборах в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Журналисты наблюдают за результатами голосования на парламентских выборах в Италии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов в итальянский парламент являются исключительно внутренним делом страны, Москва готова приветствовать любые политические силы, готовые проявить конструктив в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя победу коалиции правоцентристских сил на выборах в Италии.
"Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больше объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:22
Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера
 
ИталияРоссияВ миреВнеочередные парламентские выборы в ИталииДмитрий Песков
 
 
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