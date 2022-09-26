https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html
Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии
Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии - РИА Новости, 26.09.2022
Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с победой правоцентристской коалиции на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:22
2022-09-26T12:22
2022-09-26T12:27
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с победой правоцентристской коалиции на парламентских выборах в стране."Браво, Джорджа! Более, чем заслуженная победа. Поздравляю!"- написал Орбан в соцсетях, разместив совместную фотографию с Мелони.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга тоже поздравила Мелони."Поздравляю Джорджу Мелони и ее союзников. В Италии вернулись (к власти) правые!", - написала Варга в соцсетях.В воскресенье в Италии прошли внеочередные парламентские выборы, завершившиеся победой правоцентристской коалиции, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства, свидетельствуют официальные данные МВД страны.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли выразила беспокойство что Мелони, которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как Орбан и экс-президент США Дональд Трамп.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819408246.html
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в мире, виктор орбан, дональд трамп, италия, венгрия, сша, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Италия, Венгрия, США, Внеочередные парламентские выборы в Италии
12:22 26.09.2022 (обновлено: 12:27 26.09.2022)
Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии
Орбан поздравил Мелони с победой правоцентристов на парламентских выборах в Италии
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с победой правоцентристской коалиции на парламентских выборах в стране.
"Браво, Джорджа! Более, чем заслуженная победа. Поздравляю!"- написал Орбан в соцсетях, разместив совместную фотографию с Мелони.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга тоже поздравила Мелони.
"Поздравляю Джорджу Мелони и ее союзников. В Италии вернулись (к власти) правые!", - написала Варга в соцсетях.
В воскресенье в Италии прошли внеочередные парламентские выборы, завершившиеся победой правоцентристской коалиции, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства, свидетельствуют официальные данные МВД страны.
На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли выразила беспокойство что Мелони, которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как Орбан и экс-президент США Дональд Трамп
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