https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html

Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии

Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии - РИА Новости, 26.09.2022

Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с победой правоцентристской коалиции на... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:22

2022-09-26T12:22

2022-09-26T12:27

в мире

виктор орбан

дональд трамп

италия

венгрия

сша

внеочередные парламентские выборы в италии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с победой правоцентристской коалиции на парламентских выборах в стране."Браво, Джорджа! Более, чем заслуженная победа. Поздравляю!"- написал Орбан в соцсетях, разместив совместную фотографию с Мелони.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга тоже поздравила Мелони."Поздравляю Джорджу Мелони и ее союзников. В Италии вернулись (к власти) правые!", - написала Варга в соцсетях.В воскресенье в Италии прошли внеочередные парламентские выборы, завершившиеся победой правоцентристской коалиции, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства, свидетельствуют официальные данные МВД страны.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли выразила беспокойство что Мелони, которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как Орбан и экс-президент США Дональд Трамп.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819408246.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1819350748.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406808.html

италия

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор орбан, дональд трамп, италия, венгрия, сша, внеочередные парламентские выборы в италии