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На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов, свидетельствуют первые данные exit poll,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T00:02
2022-09-26T00:02
2022-09-26T04:45
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, показанные в эфире канала Rainews24.Уточняется, что состоящее в коалиции движение "Братья Италии" Джорджи Мелони получает 22-26 процентов голосов. Это лучший результат из отдельных политических сил. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", набирают 8,5-12,5 процента и 6-8 процентов соответственно.Левоцентристская коалиция, согласно опросам с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5-29,5 процента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает от 17 процентов до 21 процента голосов.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое может рассчитывать на 13,5-17,5 процента поддержки.По информации exit poll, проведенных по заказу гостелевидения Rai специализированным институтом Consorzio Opinio Italia, правоцентристский блок может получить до 65 процентов мест в обеих палатах парламента.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов, который начнется с верхней палаты — сената.По состоянию на 19.00 местного времени явка составляла чуть более 51 процента. На предыдущих выборах в марте 2018 года на это же время она достигла 58,4 процента.
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
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00:02 26.09.2022 (обновлено: 04:45 26.09.2022)
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Данные exit poll: на выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция