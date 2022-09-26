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На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022
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На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов, свидетельствуют первые данные exit poll,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T00:02
2022-09-26T04:45
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, показанные в эфире канала Rainews24.Уточняется, что состоящее в коалиции движение "Братья Италии" Джорджи Мелони получает 22-26 процентов голосов. Это лучший результат из отдельных политических сил. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", набирают 8,5-12,5 процента и 6-8 процентов соответственно.Левоцентристская коалиция, согласно опросам с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5-29,5 процента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает от 17 процентов до 21 процента голосов.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое может рассчитывать на 13,5-17,5 процента поддержки.По информации exit poll, проведенных по заказу гостелевидения Rai специализированным институтом Consorzio Opinio Italia, правоцентристский блок может получить до 65 процентов мест в обеих палатах парламента.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов, который начнется с верхней палаты — сената.По состоянию на 19.00 местного времени явка составляла чуть более 51 процента. На предыдущих выборах в марте 2018 года на это же время она достигла 58,4 процента.
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в мире, италия, парламент италии, выборы в италии, вперед, италия, братья италии, лига (итальянская партия), движение 5 звезд, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Италия, Парламент Италии, Выборы в Италии, Вперед, Италия, Братья Италии, Лига (итальянская партия), Движение 5 звезд, Внеочередные парламентские выборы в Италии
00:02 26.09.2022 (обновлено: 04:45 26.09.2022)
 
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

Данные exit poll: на выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

© AP Photo / Alessandra TarantinoВыборы в Италии
Выборы в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Выборы в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, показанные в эфире канала Rainews24.
Уточняется, что состоящее в коалиции движение "Братья Италии" Джорджи Мелони получает 22-26 процентов голосов. Это лучший результат из отдельных политических сил. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", набирают 8,5-12,5 процента и 6-8 процентов соответственно.
Левоцентристская коалиция, согласно опросам с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5-29,5 процента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает от 17 процентов до 21 процента голосов.
Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое может рассчитывать на 13,5-17,5 процента поддержки.
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По информации exit poll, проведенных по заказу гостелевидения Rai специализированным институтом Consorzio Opinio Italia, правоцентристский блок может получить до 65 процентов мест в обеих палатах парламента.
Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов, который начнется с верхней палаты — сената.
По состоянию на 19.00 местного времени явка составляла чуть более 51 процента. На предыдущих выборах в марте 2018 года на это же время она достигла 58,4 процента.
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