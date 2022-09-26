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Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе

Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе - РИА Новости, 26.09.2022

Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе

Глава британского Генштаба Тони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:24

2022-09-26T20:24

2022-09-26T23:32

тони радакин

россия

минобороны великобритании

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава британского Генштаба Тони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи."Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с Российской Федерацией каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации", — приводятся слова начальника Генштаба страны в Twitter Минобороны Британии.Отмечается, что встреча проходила в Министерстве обороны Великобритании.

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тони радакин, россия, минобороны великобритании