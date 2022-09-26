Рейтинг@Mail.ru
Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/vstrecha-1819646788.html
Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе
Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе - РИА Новости, 26.09.2022
Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе
Глава британского Генштаба Тони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:24
2022-09-26T23:32
тони радакин
россия
минобороны великобритании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава британского Генштаба Тони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи."Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с Российской Федерацией каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации", — приводятся слова начальника Генштаба страны в Twitter Минобороны Британии.Отмечается, что встреча проходила в Министерстве обороны Великобритании.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819628433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тони радакин, россия, минобороны великобритании
Тони Радакин, Россия, Минобороны Великобритании
20:24 26.09.2022 (обновлено: 23:32 26.09.2022)
 
Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе

Глава британского Генштаба Радакин встретился с российским военным атташе Еловиком

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава британского Генштаба Тони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи.
"Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с Российской Федерацией каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации", — приводятся слова начальника Генштаба страны в Twitter Минобороны Британии.
Отмечается, что встреча проходила в Министерстве обороны Великобритании.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:05
Британия ввела санкции против руководства российских госбанков
 
Тони РадакинРоссияМинобороны Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала