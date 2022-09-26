https://ria.ru/20220926/vrachi-1819664656.html

Мурашко похвалил врачей, спасавших людей в Ижевске, за профессионализм

Мурашко похвалил врачей, спасавших людей в Ижевске, за профессионализм - РИА Новости, 26.09.2022

Мурашко похвалил врачей, спасавших людей в Ижевске, за профессионализм

Врачи, помогавшие детям, пострадавшим в теракте в ижевской школе, сделали все своевременно, в экстренной ситуации действовали полностью в соответствии с... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:08

2022-09-26T23:08

2022-09-26T23:58

здоровье - общество

михаил мурашко

ижевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Врачи, помогавшие детям, пострадавшим в теракте в ижевской школе, сделали все своевременно, в экстренной ситуации действовали полностью в соответствии с протоколами, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Врачи сделали все своевременно, мы посмотрели те объемы вмешательств, которые были выполнены, врачи действовали в экстренной ситуации полностью в соответствии с протоколами и, конечно, поступили дети очень тяжелые. Были крайне тяжелые дети", - сказал Мурашко.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/khirurgi-1819651007.html

ижевск

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здоровье - общество, михаил мурашко, ижевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске