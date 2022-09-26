https://ria.ru/20220926/volodin-1819460550.html

Володин встретился с президентом Азербайджана

Володин встретился с президентом Азербайджана - РИА Новости, 26.09.2022

Володин встретился с президентом Азербайджана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передал приветствие от российского лидера Владимира Путина и отметил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:33

2022-09-26T11:33

2022-09-26T11:33

вячеслав володин

азербайджан

россия

ильхам алиев

владимир путин

госдума рф

в мире

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БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передал приветствие от российского лидера Владимира Путина и отметил важность межпарламентского диалога двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча состоялась во время официального визита спикера Госдумы в Азербайджан. Володин передал Алиеву слова приветствия и наилучшие пожелания от Путина."Отношения России и Азербайджана успешно развиваются во многом благодаря усилиям наших президентов", — отметил Володин.Как подчеркнул парламентарий, Госдуме и Милли Меджлису (парламенту Азербайджана) необходимо работать над законодательным обеспечением реализации Декларации о союзническом взаимодействии двух стран."Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран", - добавил он.Алиев, в свою очередь, выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.

https://ria.ru/20220925/azerbaydzhan-1819363913.html

https://ria.ru/20220925/pashinyan-1819345127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вячеслав володин, азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, госдума рф, в мире