https://ria.ru/20220926/volodin-1819460550.html
Володин встретился с президентом Азербайджана
Володин встретился с президентом Азербайджана - РИА Новости, 26.09.2022
Володин встретился с президентом Азербайджана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передал приветствие от российского лидера Владимира Путина и отметил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:33
2022-09-26T11:33
2022-09-26T11:33
вячеслав володин
азербайджан
россия
ильхам алиев
владимир путин
госдума рф
в мире
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БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передал приветствие от российского лидера Владимира Путина и отметил важность межпарламентского диалога двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча состоялась во время официального визита спикера Госдумы в Азербайджан. Володин передал Алиеву слова приветствия и наилучшие пожелания от Путина."Отношения России и Азербайджана успешно развиваются во многом благодаря усилиям наших президентов", — отметил Володин.Как подчеркнул парламентарий, Госдуме и Милли Меджлису (парламенту Азербайджана) необходимо работать над законодательным обеспечением реализации Декларации о союзническом взаимодействии двух стран."Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран", - добавил он.Алиев, в свою очередь, выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.
https://ria.ru/20220925/azerbaydzhan-1819363913.html
https://ria.ru/20220925/pashinyan-1819345127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, госдума рф, в мире
Вячеслав Володин, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Володин встретился с президентом Азербайджана
Володин встретился с президентом Азербайджана Алиевым и передал приветствие Путина
БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передал приветствие от российского лидера Владимира Путина и отметил важность межпарламентского диалога двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась во время официального визита спикера Госдумы
в Азербайджан. Володин передал Алиеву слова приветствия и наилучшие пожелания от Путина.
"Отношения России
и Азербайджана успешно развиваются во многом благодаря усилиям наших президентов", — отметил Володин.
Как подчеркнул парламентарий, Госдуме и Милли Меджлису (парламенту Азербайджана) необходимо работать над законодательным обеспечением реализации Декларации о союзническом взаимодействии двух стран.
"Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран", - добавил он.
Алиев, в свою очередь, выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.