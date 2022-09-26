https://ria.ru/20220926/voennosluzhaschie-1819439955.html
Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги
Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги - РИА Новости, 26.09.2022
Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги
Российские военнослужащим разрешается брать с собой в воинскую часть личные деньги, сообщает в понедельник запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:27
2022-09-26T10:27
2022-09-26T16:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военнослужащим разрешается брать с собой в воинскую часть личные деньги, сообщает в понедельник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Можно", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
10:27 26.09.2022 (обновлено: 16:31 26.09.2022)
Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги
Правительственный портал Объясняем.рф уточнил, что военным можно брать в часть деньги