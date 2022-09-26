https://ria.ru/20220926/voennosluzhaschie-1819439955.html

Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги

Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги - РИА Новости, 26.09.2022

Объясняем.рф ответил на вопрос, можно ли военным брать в часть деньги

Российские военнослужащим разрешается брать с собой в воинскую часть личные деньги, сообщает в понедельник запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:27

2022-09-26T10:27

2022-09-26T16:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военнослужащим разрешается брать с собой в воинскую часть личные деньги, сообщает в понедельник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Можно", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф