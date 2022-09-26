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Раненный в Усть-Илимске военком находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.09.2022
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Раненный в Усть-Илимске военком находится в крайне тяжелом состоянии
Раненный в Усть-Илимске военком находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.09.2022
Раненный в Усть-Илимске военком находится в крайне тяжелом состоянии
Раненный в Усть-Илимске военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Центральной городской... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:59
2022-09-26T11:41
россия
усть-илимск
иркутская область
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Раненный в Усть-Илимске военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Центральной городской больницы Усть-Илимска.В результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска Иркутской области тяжело ранен военком Александр Елисеев. Подозреваемый задержан — по данным Росгвардии, стрелял он не из своего оружия. Возбуждено уголовное дело.Елисеев был доставлен в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. "Военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", — сообщил собеседник агентства.На месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого допрашивают, выясняются мотивы преступления.
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россия
усть-илимск
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россия, усть-илимск, иркутская область, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Усть-Илимск, Иркутская область, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
09:59 26.09.2022 (обновлено: 11:41 26.09.2022)
 
Раненный в Усть-Илимске военком находится в крайне тяжелом состоянии

Раненный в Усть-Илимске военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Раненный в Усть-Илимске военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Центральной городской больницы Усть-Илимска.
В результате стрельбы в военкомате Усть-Илимска Иркутской области тяжело ранен военком Александр Елисеев. Подозреваемый задержан — по данным Росгвардии, стрелял он не из своего оружия. Возбуждено уголовное дело.
Елисеев был доставлен в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. "Военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", — сообщил собеседник агентства.
На месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого допрашивают, выясняются мотивы преступления.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 09:57
Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия
 
РоссияУсть-ИлимскИркутская областьПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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