https://ria.ru/20220926/vk-1819667624.html

VK подтверждает удаление нескольких приложений из App Store

VK подтверждает удаление нескольких приложений из App Store - РИА Новости, 27.09.2022

VK подтверждает удаление нескольких приложений из App Store

Компания VK подтверждает удаление нескольких приложений из App Store, все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-26T23:48

2022-09-26T23:48

2022-09-27T00:04

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Компания VK подтверждает удаление нескольких приложений из App Store, все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер", VK Play и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store."VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. … Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе "ВКонтакте", VK направила запрос в Apple о предоставлении разъяснений в связи с блокировкой нескольких приложений компании в App Store."Компания (VK – ред.) направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220926/appstore-1819664972.html

https://ria.ru/20220926/qr-1819094110.html

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