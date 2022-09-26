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Послы ЕС рекомендовали ЕК обновить визовые рекомендации по России - РИА Новости, 26.09.2022
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Послы ЕС рекомендовали ЕК обновить визовые рекомендации по России
Послы ЕС рекомендовали ЕК обновить визовые рекомендации по России - РИА Новости, 26.09.2022
Послы ЕС рекомендовали ЕК обновить визовые рекомендации по России
Послы ЕС по итогам заседания механизма по комплексному реагированию на политические кризисы IPCR поручили Еврокомиссии оценить ситуацию и при необходимости... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:11
2022-09-26T20:11
в мире
россия
чехия
прага
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
шенгенская виза
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Послы ЕС по итогам заседания механизма по комплексному реагированию на политические кризисы IPCR поручили Еврокомиссии оценить ситуацию и при необходимости обновить инструкции по выдаче виз гражданам России на фоне последних событий, включая частичную мобилизацию, сообщили РИА Новости в представительстве Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС.Ранее в Еврокомиссии сообщали, что ЕС в понедельник и вторник проводит технические заседания по ситуации с россиянами, желающими уехать из РФ из-за частичной мобилизации."В свете недавних событий послы призвали Еврокомиссию отслеживать, оценить и при необходимости обновить инструкции по визам, выпущенные 9 сентября, с учетом озабоченностей стран-членов ЕС в области безопасности", - сказал собеседник агентства.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого конкретного государства ЕС, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.В документе, в частности, говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме. То есть потенциальным туристам назначаются даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. При этом приоритет отдается членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе. В ЕК указали, что в таких случаях предпочтение стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.В ЕК также пояснили, что новый порядок предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими странами ЕС, возможно, имеющими возражения по въезду конкретных граждан России. В этом случае возможна выдача визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390152.html
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в мире, россия, чехия, прага, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, шенгенская виза
В мире, Россия, Чехия, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Шенгенская виза
20:11 26.09.2022
 
Послы ЕС рекомендовали ЕК обновить визовые рекомендации по России

Послы ЕС поручили Еврокомиссии оценить ситуацию и обновить визовые рекомендации по России

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Послы ЕС по итогам заседания механизма по комплексному реагированию на политические кризисы IPCR поручили Еврокомиссии оценить ситуацию и при необходимости обновить инструкции по выдаче виз гражданам России на фоне последних событий, включая частичную мобилизацию, сообщили РИА Новости в представительстве Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС.
Ранее в Еврокомиссии сообщали, что ЕС в понедельник и вторник проводит технические заседания по ситуации с россиянами, желающими уехать из РФ из-за частичной мобилизации.
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"В свете недавних событий послы призвали Еврокомиссию отслеживать, оценить и при необходимости обновить инструкции по визам, выпущенные 9 сентября, с учетом озабоченностей стран-членов ЕС в области безопасности", - сказал собеседник агентства.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.
Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого конкретного государства ЕС, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.
В документе, в частности, говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме. То есть потенциальным туристам назначаются даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. При этом приоритет отдается членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.
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Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе. В ЕК указали, что в таких случаях предпочтение стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
В ЕК также пояснили, что новый порядок предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими странами ЕС, возможно, имеющими возражения по въезду конкретных граждан России. В этом случае возможна выдача визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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