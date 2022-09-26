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В Испании назвали критерии выдачи виз россиянам

В Испании назвали критерии выдачи виз россиянам - РИА Новости, 26.09.2022

В Испании назвали критерии выдачи виз россиянам

Страны Евросоюза не собираются прекращать выдавать визы россиянам, которые разделяют европейские ценности, заявил министр иностранных дел Испании Мануэль... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:40

2022-09-26T15:40

2022-09-26T16:40

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МАДРИД, 26 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза не собираются прекращать выдавать визы россиянам, которые разделяют европейские ценности, заявил министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес в интервью агентству Europa Press."Мы приняли решение не закрывать полностью выдачу виз. <…> Те, кто говорят на нашем языке, те, кто стремятся к нам, и все те, кто разделяют наши ценности, должны иметь место среди нас", — сказал он.По словам Альбареса, этот вопрос стал причиной долгих дебатов на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза.Он также объяснил, что Испания выступает за то, чтобы граждане России в этих обстоятельствах имели возможность получать въездные визы. Министр уточнил, что речь идет о журналистах, правозащитниках и противниках спецоперации на Украине, и подчеркнул, что эта проблема должна рассматриваться и в контексте безопасности, так как испанские власти не желают оказаться в неведении о том, кто въезжает в страну.С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась с 35 до 80 евро, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новый визовый режим последовательным разрушением отношений с Россией. По ее словам, действия Европы исходят из диктатуры либерализма и имперского мышления, из желания контролировать все из одной точки и наказывать всех по собственному усмотрению.Что касается ответа на визовые ограничения, то, как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия никому не позволит навязывать ей решения и будет действовать в своих интересах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, испания, евросоюз, санкции, хосе мануэль альбарес, новости - туризм