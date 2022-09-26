https://ria.ru/20220926/vengriya-1819546483.html

Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан

Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан - РИА Новости, 26.09.2022

Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:11

2022-09-26T15:11

2022-09-26T15:34

в мире

венгрия

евросоюз

виктор орбан

брюссель

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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС."Несмотря на существующие споры с Брюсселем, Венгрия и дальше видит свое будущее в качестве члена Евросоюза", - сказал Орбан на заседании парламента.Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html

венгрия

брюссель

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, евросоюз, виктор орбан, брюссель