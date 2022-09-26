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Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан - РИА Новости, 26.09.2022
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Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан
Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан - РИА Новости, 26.09.2022
Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:11
2022-09-26T15:34
в мире
венгрия
евросоюз
виктор орбан
брюссель
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС."Несмотря на существующие споры с Брюсселем, Венгрия и дальше видит свое будущее в качестве члена Евросоюза", - сказал Орбан на заседании парламента.Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.
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в мире, венгрия, евросоюз, виктор орбан, брюссель
В мире, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Брюссель
15:11 26.09.2022 (обновлено: 15:34 26.09.2022)
 
Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, заявил Орбан

Орбан: Венгрия продолжает видеть себя в составе ЕС, несмотря на разногласия с Брюсселем

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.
"Несмотря на существующие споры с Брюсселем, Венгрия и дальше видит свое будущее в качестве члена Евросоюза", - сказал Орбан на заседании парламента.
Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.
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