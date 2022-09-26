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Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 26.09.2022
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Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 26.09.2022
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы
Венесуэла не получала обращений от властей США по поводу возможности снятия введенных против нее санкций, и Каракас не в курсе подобных планов администрации... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:27
2022-09-26T09:35
в мире
венесуэла
сша
каракас
оон
генеральная ассамблея оон
джо байден
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла не получала обращений от властей США по поводу возможности снятия введенных против нее санкций, и Каракас не в курсе подобных планов администрации американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа."Таких переговоров не было, и мы не осведомлены относительно планов администрации президента Байдена по поводу снятия санкций. Напротив, вместо этого мы видим, как США во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН разразились резкой критикой в адрес Венесуэлы по миграционному вопросу", - сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Как утверждает министр, США попытались политизировать данную проблему, подчеркивая, что мигранты покидают Венесуэлы вынужденно."Это не так. Мы ведем речь о венесуэльцах, которые покидают страну по собственной воле. Но администрация Байдена пожелала политизировать данный вопрос и заявила, что намерена выделить финансовую помощь, которая, как нам известно, никогда не будет отправлена", - указал Фариа.
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в мире, венесуэла, сша, каракас, оон, генеральная ассамблея оон, джо байден
В мире, Венесуэла, США, Каракас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Джо Байден
09:27 26.09.2022 (обновлено: 09:35 26.09.2022)
 
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы

Глава МИД Венесуэлы: Каракас не получал обращений Вашингтона по поводу снятия санкций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла не получала обращений от властей США по поводу возможности снятия введенных против нее санкций, и Каракас не в курсе подобных планов администрации американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.
"Таких переговоров не было, и мы не осведомлены относительно планов администрации президента Байдена по поводу снятия санкций. Напротив, вместо этого мы видим, как США во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН разразились резкой критикой в адрес Венесуэлы по миграционному вопросу", - сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Как утверждает министр, США попытались политизировать данную проблему, подчеркивая, что мигранты покидают Венесуэлы вынужденно.
"Это не так. Мы ведем речь о венесуэльцах, которые покидают страну по собственной воле. Но администрация Байдена пожелала политизировать данный вопрос и заявила, что намерена выделить финансовую помощь, которая, как нам известно, никогда не будет отправлена", - указал Фариа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В миреВенесуэлаСШАКаракасООНГенеральная Ассамблея ООНДжо Байден
 
 
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