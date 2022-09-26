https://ria.ru/20220926/venesuela-1819426007.html
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 26.09.2022
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы
Венесуэла не получала обращений от властей США по поводу возможности снятия введенных против нее санкций, и Каракас не в курсе подобных планов администрации... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:27
2022-09-26T09:27
2022-09-26T09:35
в мире
венесуэла
сша
каракас
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генеральная ассамблея оон
джо байден
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла не получала обращений от властей США по поводу возможности снятия введенных против нее санкций, и Каракас не в курсе подобных планов администрации американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа."Таких переговоров не было, и мы не осведомлены относительно планов администрации президента Байдена по поводу снятия санкций. Напротив, вместо этого мы видим, как США во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН разразились резкой критикой в адрес Венесуэлы по миграционному вопросу", - сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Как утверждает министр, США попытались политизировать данную проблему, подчеркивая, что мигранты покидают Венесуэлы вынужденно."Это не так. Мы ведем речь о венесуэльцах, которые покидают страну по собственной воле. Но администрация Байдена пожелала политизировать данный вопрос и заявила, что намерена выделить финансовую помощь, которая, как нам известно, никогда не будет отправлена", - указал Фариа.
https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, оон, генеральная ассамблея оон, джо байден
В мире, Венесуэла, США, Каракас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Джо Байден
09:27 26.09.2022 (обновлено: 09:35 26.09.2022)
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы
Глава МИД Венесуэлы: Каракас не получал обращений Вашингтона по поводу снятия санкций
ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла не получала обращений от властей США по поводу возможности снятия введенных против нее санкций, и Каракас не в курсе подобных планов администрации американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.
"Таких переговоров не было, и мы не осведомлены относительно планов администрации президента Байдена по поводу снятия санкций. Напротив, вместо этого мы видим, как США во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
разразились резкой критикой в адрес Венесуэлы по миграционному вопросу", - сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке
для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи
ООН.
Как утверждает министр, США попытались политизировать данную проблему, подчеркивая, что мигранты покидают Венесуэлы вынужденно.
"Это не так. Мы ведем речь о венесуэльцах, которые покидают страну по собственной воле. Но администрация Байдена пожелала политизировать данный вопрос и заявила, что намерена выделить финансовую помощь, которая, как нам известно, никогда не будет отправлена", - указал Фариа.