https://ria.ru/20220926/venesuela-1819414688.html

Россию и Венесуэлу по-прежнему связывает дружба, заявил глава МИД

Россию и Венесуэлу по-прежнему связывает дружба, заявил глава МИД - РИА Новости, 26.09.2022

Россию и Венесуэлу по-прежнему связывает дружба, заявил глава МИД

Венесуэла и Россия связаны отношениями дружбы и стратегического партнерства, Каракас не видит, почему это должно было измениться после начала специальной... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:09

2022-09-26T08:09

2022-09-26T08:09

в мире

россия

венесуэла

каракас

генеральная ассамблея оон

оон

владимир путин

николас мадуро

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла и Россия связаны отношениями дружбы и стратегического партнерства, Каракас не видит, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа."Отношения между Венесуэлой и Россией носят характер стратегического партнерства. Мы – братские страны. У президентов (Венесуэлы Николаса) Мадуро и (России Владимира) Путина сложились очень дружественные отношения и тесное взаимодействие по всем проектам, которые они решили реализовать. Это не изменилось. У нас и раньше были превосходные отношения, и нет причин, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции", - сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Министр рассказал, что во время своих поездок в Россию и сам имел возможность прочувствовать дружескую поддержку со стороны российского народа."Народ России мне не чужой – я получил образование в Советском Союзе, и это навсегда останется со мной. Я познал русский быт, его своеобразие и особенности. Выполняя тяжелую работу на благо своей страны, я вместе с тем насладился моим пребыванием в Москве и рассчитываю вернуться туда снова когда-нибудь", - добавил Фариа.

https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html

россия

венесуэла

каракас

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венесуэла, каракас, генеральная ассамблея оон, оон, владимир путин, николас мадуро