Россию и Венесуэлу по-прежнему связывает дружба, заявил глава МИД
Глава МИД Венесуэлы Фариа: отношения с Россией не изменились после начала спецоперации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа. Архивное фото
ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла и Россия связаны отношениями дружбы и стратегического партнерства, Каракас не видит, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.
"Отношения между Венесуэлой и Россией носят характер стратегического партнерства. Мы – братские страны. У президентов (Венесуэлы Николаса) Мадуро и (России Владимира) Путина сложились очень дружественные отношения и тесное взаимодействие по всем проектам, которые они решили реализовать. Это не изменилось. У нас и раньше были превосходные отношения, и нет причин, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции", - сказал Фариа, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Министр рассказал, что во время своих поездок в Россию и сам имел возможность прочувствовать дружескую поддержку со стороны российского народа.
"Народ России мне не чужой – я получил образование в Советском Союзе, и это навсегда останется со мной. Я познал русский быт, его своеобразие и особенности. Выполняя тяжелую работу на благо своей страны, я вместе с тем насладился моим пребыванием в Москве и рассчитываю вернуться туда снова когда-нибудь", - добавил Фариа.
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