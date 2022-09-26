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Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах
Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах - РИА Новости, 26.09.2022
Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах
Венесуэла будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах и надеется на восстановление туристических потоков из РФ в ближайшее РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:09
2022-09-26T03:09
2022-09-26T03:09
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах и надеется на восстановление туристических потоков из РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.По словам министра, число российских путешественников, посещающих курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами."Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране", - уверен Фариа.
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Венесуэла, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах
Венесуэла заявила о надежде расширения использования российского рубля на своих курортах
ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах и надеется на восстановление туристических потоков из РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.
"Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях… Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита", - сказал Фариа, который участвует в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам министра, число российских путешественников, посещающих курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами.
"Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране", - уверен Фариа.