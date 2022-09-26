https://ria.ru/20220926/venesuela-1819406132.html

Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах

Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах - РИА Новости, 26.09.2022

Венесуэла надеется расширить использования рубля на своих курортах

Венесуэла будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах и надеется на восстановление туристических потоков из РФ в ближайшее РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T03:09

2022-09-26T03:09

2022-09-26T03:09

венесуэла

россия

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в мире

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Венесуэла будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах и надеется на восстановление туристических потоков из РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.По словам министра, число российских путешественников, посещающих курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами."Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране", - уверен Фариа.

https://ria.ru/20220915/venesuela-1817050669.html

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венесуэла, россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире