https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html

Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году

Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году - РИА Новости, 26.09.2022

Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году

Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер", — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:44

2022-09-26T09:44

2022-09-26T12:43

луганская народная республика

донецкая народная республика

евгений пригожин

общество

чвк "вагнер"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер", — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". "Я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть", — рассказал бизнесмен.По его словам, тогда он занялся этим вопросом сам и нашел специалистов, которые смогли помочь. Пригожин добавил, что группа, которая позже стала известна как БТГ "Вагнер" появилась 1 мая 2014 года."Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", — продолжил он.Предприниматель отметил, что с тех пор многие пытались найти компромат на "Вагнер", а сами участники группы, которые умеют только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, — всегда находились в шатком положении.При этом Пригожин подчеркнул, что гордится тем, что ему удалось отстоять их право защищать интересы своей страны. "Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки", — добавил Пригожин.Бойцов "Вагнера" он назвал героями, которые защищали народы Сирии и других арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев и стали одной из опор Родины. В заключение бизнесмен объяснил, почему так долго отрицал причастность к "Вагнеру"."Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма", — сказал Пригожин.При этом он подчеркнул, что не раз одерживал победу по этому поводу в судах, в том числе за рубежом, потому что "матчи надо выигрывать на поле противника".

https://ria.ru/20220918/vagner-1817721783.html

https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html

https://ria.ru/20220826/konkord-1812259382.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, донецкая народная республика, евгений пригожин, общество, чвк "вагнер", россия