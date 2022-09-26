https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html
Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году
Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году - РИА Новости, 26.09.2022
Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году
Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер", — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:44
2022-09-26T09:44
2022-09-26T12:43
луганская народная республика
донецкая народная республика
евгений пригожин
общество
чвк "вагнер"
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер", — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". "Я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть", — рассказал бизнесмен.По его словам, тогда он занялся этим вопросом сам и нашел специалистов, которые смогли помочь. Пригожин добавил, что группа, которая позже стала известна как БТГ "Вагнер" появилась 1 мая 2014 года."Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", — продолжил он.Предприниматель отметил, что с тех пор многие пытались найти компромат на "Вагнер", а сами участники группы, которые умеют только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, — всегда находились в шатком положении.При этом Пригожин подчеркнул, что гордится тем, что ему удалось отстоять их право защищать интересы своей страны. "Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки", — добавил Пригожин.Бойцов "Вагнера" он назвал героями, которые защищали народы Сирии и других арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев и стали одной из опор Родины. В заключение бизнесмен объяснил, почему так долго отрицал причастность к "Вагнеру"."Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма", — сказал Пригожин.При этом он подчеркнул, что не раз одерживал победу по этому поводу в судах, в том числе за рубежом, потому что "матчи надо выигрывать на поле противника".
https://ria.ru/20220918/vagner-1817721783.html
https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html
https://ria.ru/20220826/konkord-1812259382.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, евгений пригожин, общество, чвк "вагнер", россия
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Общество, ЧВК "Вагнер", Россия
09:44 26.09.2022 (обновлено: 12:43 26.09.2022)
Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году
Евгений Пригожин признал факт создания в 2014 году группы, впоследствии названной "Вагнер"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин признал
, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер", — его комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть", — рассказал бизнесмен.
По его словам, тогда он занялся этим вопросом сам и нашел специалистов, которые смогли помочь.
Пригожин добавил, что группа, которая позже стала известна как БТГ "Вагнер" появилась 1 мая 2014 года.
"Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", — продолжил он.
Предприниматель отметил, что с тех пор многие пытались найти компромат на "Вагнер", а сами участники группы, которые умеют только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, — всегда находились в шатком положении.
При этом Пригожин подчеркнул, что гордится тем, что ему удалось отстоять их право защищать интересы своей страны.
"Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки", — добавил Пригожин.
Бойцов "Вагнера" он назвал героями, которые защищали народы Сирии и других арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев и стали одной из опор Родины.
В заключение бизнесмен объяснил, почему так долго отрицал причастность к "Вагнеру".
"Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма", — сказал Пригожин.
При этом он подчеркнул, что не раз одерживал победу по этому поводу в судах, в том числе за рубежом, потому что "матчи надо выигрывать на поле противника".