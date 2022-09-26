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В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 26.09.2022
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В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2"
В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 26.09.2022
В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2"
Утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде, вокруг трубопровода установлена запретная зона, РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:59
2022-09-26T21:05
в мире
дания
германия
nord stream 2 ag
мид германии
швеция
северный поток — 2
анналена бербок
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде, вокруг трубопровода установлена запретная зона, сообщило датское энергетическое агентство."Датские власти были проинформированы о значительном падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". По предварительной оценке, утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде", - говорится в сообщении.Отмечается, что датское морское управление выпустило навигационное предупреждение и установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг трубопровода, "поскольку он опасен для движения судов"."За пределами запретной зоны угроз безопасности, связанных с утечкой, нет. Ожидается, что инцидент не повлияет на безопасность поставок газа в Данию", - добавили в агентстве.Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Ранее в понедельник оператор сообщил, что на нитке А "Северного потока 2" (был заполнен техническим газом) резко упало давление. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены, идет расследование, также говорилось в сообщении.При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток 2" проходит юго-восточнее острова.Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года, и в 2021 году было завершено, обе нитки были заполнены техническим газом. Однако немецкое правительство в феврале остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
https://ria.ru/20220926/aktivisty-1819641235.html
https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html
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в мире, дания, германия, nord stream 2 ag, мид германии, швеция, северный поток — 2, анналена бербок
В мире, Дания, Германия, Nord Stream 2 AG, МИД Германии, Швеция, Северный поток — 2, Анналена Бербок
20:59 26.09.2022 (обновлено: 21:05 26.09.2022)
 
В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2"

В Дании на одном из газопроводов "Северного потока-2" произошла утечка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде, вокруг трубопровода установлена запретная зона, сообщило датское энергетическое агентство.
"Датские власти были проинформированы о значительном падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". По предварительной оценке, утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что датское морское управление выпустило навигационное предупреждение и установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг трубопровода, "поскольку он опасен для движения судов".
"За пределами запретной зоны угроз безопасности, связанных с утечкой, нет. Ожидается, что инцидент не повлияет на безопасность поставок газа в Данию", - добавили в агентстве.
Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Ранее в понедельник оператор сообщил, что на нитке А "Северного потока 2" (был заполнен техническим газом) резко упало давление. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены, идет расследование, также говорилось в сообщении.
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При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток 2" проходит юго-восточнее острова.
Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года, и в 2021 году было завершено, обе нитки были заполнены техническим газом. Однако немецкое правительство в феврале остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреДанияГерманияNord Stream 2 AGМИД ГерманииШвецияСеверный поток — 2Анналена Бербок
 
 
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