https://ria.ru/20220926/utechka-1819653252.html

В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2"

В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 26.09.2022

В Дании произошла утечка на "Северном потоке — 2"

Утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде, вокруг трубопровода установлена запретная зона, РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:59

2022-09-26T20:59

2022-09-26T21:05

в мире

дания

германия

nord stream 2 ag

мид германии

швеция

северный поток — 2

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_5beb14d864e7e454c8af13b8e74c0724.jpg

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде, вокруг трубопровода установлена запретная зона, сообщило датское энергетическое агентство."Датские власти были проинформированы о значительном падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". По предварительной оценке, утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде", - говорится в сообщении.Отмечается, что датское морское управление выпустило навигационное предупреждение и установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг трубопровода, "поскольку он опасен для движения судов"."За пределами запретной зоны угроз безопасности, связанных с утечкой, нет. Ожидается, что инцидент не повлияет на безопасность поставок газа в Данию", - добавили в агентстве.Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Ранее в понедельник оператор сообщил, что на нитке А "Северного потока 2" (был заполнен техническим газом) резко упало давление. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены, идет расследование, также говорилось в сообщении.При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток 2" проходит юго-восточнее острова.Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года, и в 2021 году было завершено, обе нитки были заполнены техническим газом. Однако немецкое правительство в феврале остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".

https://ria.ru/20220926/aktivisty-1819641235.html

https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html

дания

германия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, германия, nord stream 2 ag, мид германии, швеция, северный поток — 2, анналена бербок