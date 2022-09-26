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Посол Украины в ФРГ после отказа Шольца снова потребовал у него танки - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/ukraina-1819604760.html
Посол Украины в ФРГ после отказа Шольца снова потребовал у него танки
Посол Украины в ФРГ после отказа Шольца снова потребовал у него танки - РИА Новости, 26.09.2022
Посол Украины в ФРГ после отказа Шольца снова потребовал у него танки
Посол Украины в Германии Алексей Макеев уже после отказа канцлера Олафа Шольца поставить Киеву танки снова начал требовать их от ФРГ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:42
2022-09-26T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
андрей мельник
украина
германия
нато
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев уже после отказа канцлера Олафа Шольца поставить Киеву танки снова начал требовать их от ФРГ.Макеев был назначен послом Украины в Германии 23 сентября вместо предыдущего - Андрея Мельника – запомнившегося резкими, вплоть до оскорблений, высказываниями в адрес Германии и лично Шольца, которые дипломат использовал, постоянно требуя новых поставок оружия для киевского режима.Макеев в своем Twitter разместил видео, где в кадре украинский военный снимает, как едет немецкая самоходная зенитная установка "Гепард", и написал: "Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия".При этом он добавил, что для помощи Украине нужна еще "одна крупная кошка – леопард (танк "Leopard"), которая поможет "расширить ареал на западе страны".Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается передавать танки Киеву, потому что это может привести к эскалации напряженности между Россией и НАТО.Владимир Зеленский 22 сентября потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву боевые танки.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20220926/poligon-1818971673.html
https://ria.ru/20220925/nasams-1819381054.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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в мире, олаф шольц, андрей мельник, украина, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Андрей Мельник, Украина, Германия, НАТО
17:42 26.09.2022
 
Посол Украины в ФРГ после отказа Шольца снова потребовал у него танки

Посол Украины в Германии Макеев после отказа Шольца снова потребовал у него танки Leopard

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев уже после отказа канцлера Олафа Шольца поставить Киеву танки снова начал требовать их от ФРГ.
Макеев был назначен послом Украины в Германии 23 сентября вместо предыдущего - Андрея Мельника – запомнившегося резкими, вплоть до оскорблений, высказываниями в адрес Германии и лично Шольца, которые дипломат использовал, постоянно требуя новых поставок оружия для киевского режима.
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Макеев в своем Twitter разместил видео, где в кадре украинский военный снимает, как едет немецкая самоходная зенитная установка "Гепард", и написал: "Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия".
При этом он добавил, что для помощи Украине нужна еще "одна крупная кошка – леопард (танк "Leopard"), которая поможет "расширить ареал на западе страны".
Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается передавать танки Киеву, потому что это может привести к эскалации напряженности между Россией и НАТО.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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