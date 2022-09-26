https://ria.ru/20220926/ukraina-1819596717.html

Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны

Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны - РИА Новости, 26.09.2022

Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны

Единственным способом разрешения конфликта на Украине является полная капитуляция действующей там власти, договоренности с Киевом невозможны, заявил глава Крыма РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:22

2022-09-26T17:22

2022-09-26T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Единственным способом разрешения конфликта на Украине является полная капитуляция действующей там власти, договоренности с Киевом невозможны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Никаких договоренностей с этими марионетками Запада быть не может. Любое мирное соглашение в нынешних условиях стало бы только промежуточным этапом. Наши враги никогда не остановятся. Какая бы часть территории не осталась после проведения специальной военной операции в подчинении у киевского режима, её будут стараться укрепить согласно последним стандартам НАТО, завезти туда вооружение вплоть до ядерного. Имея даже малейший шанс, они продолжат убивать, осуществлять диверсии, теракты на территории освобожденных регионов, разжигать ненависть и межнациональную вражду", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Главным способом достижения результата и прекращения конфликта должна стать капитуляция киевского режима, сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220926/poligon-1818971673.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, сергей аксенов (политик)