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Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/ukraina-1819596717.html
Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны
Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны - РИА Новости, 26.09.2022
Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны
Единственным способом разрешения конфликта на Украине является полная капитуляция действующей там власти, договоренности с Киевом невозможны, заявил глава Крыма РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:22
2022-09-26T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Единственным способом разрешения конфликта на Украине является полная капитуляция действующей там власти, договоренности с Киевом невозможны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Никаких договоренностей с этими марионетками Запада быть не может. Любое мирное соглашение в нынешних условиях стало бы только промежуточным этапом. Наши враги никогда не остановятся. Какая бы часть территории не осталась после проведения специальной военной операции в подчинении у киевского режима, её будут стараться укрепить согласно последним стандартам НАТО, завезти туда вооружение вплоть до ядерного. Имея даже малейший шанс, они продолжат убивать, осуществлять диверсии, теракты на территории освобожденных регионов, разжигать ненависть и межнациональную вражду", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Главным способом достижения результата и прекращения конфликта должна стать капитуляция киевского режима, сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220926/poligon-1818971673.html
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в мире, украина, россия, донбасс, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Аксенов (политик)
17:22 26.09.2022
 
Аксенов заявил, что мирные соглашения с киевским режимом невозможны

Аксенов: мирные соглашения с киевским режимом невозможны, нужна его капитуляция

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Единственным способом разрешения конфликта на Украине является полная капитуляция действующей там власти, договоренности с Киевом невозможны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Никаких договоренностей с этими марионетками Запада быть не может. Любое мирное соглашение в нынешних условиях стало бы только промежуточным этапом. Наши враги никогда не остановятся. Какая бы часть территории не осталась после проведения специальной военной операции в подчинении у киевского режима, её будут стараться укрепить согласно последним стандартам НАТО, завезти туда вооружение вплоть до ядерного. Имея даже малейший шанс, они продолжат убивать, осуществлять диверсии, теракты на территории освобожденных регионов, разжигать ненависть и межнациональную вражду", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Главным способом достижения результата и прекращения конфликта должна стать капитуляция киевского режима, сказал он.
"Убежден, что единственный способ разрешения конфликта на Украине – это полная и безоговорочная капитуляция действующей там власти… Поэтому нам нужно довести дело до конца, раздавить нацистскую гадину раз и навсегда. Уверен, что эта цель будет достигнута!", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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