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Литва передала Украине 50 бронированных машин М113
Литва передала Украине 50 бронированных машин М113 - РИА Новости, 26.09.2022
Литва передала Украине 50 бронированных машин М113
Литва передала Украине 50 бронированных машин М113, они уже поступили в пункт назначения, заявил в понедельник журналистам министр обороны Литвы Арвидас... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:18
2022-09-26T16:18
2022-09-26T16:18
специальная военная операция на украине
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литва
арвидас анушаускас
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Литва передала Украине 50 бронированных машин М113, они уже поступили в пункт назначения, заявил в понедельник журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 переданы Украине", - сказал Анушаускас. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, дальнейшую поддержку Украины Литва будет обсуждать с союзниками по НАТО. Анушаускас отметил, что в качестве компенсации Литве за передачу своего вооружения Украине предполагается более ранняя поставка Вильнюсу американских бронированных вездеходов JLTV, закупленных в соответствии с контрактом."В ноябре прибудут, вероятно, еще 50 (вездеходов), до этого в прошлом году прибыли 50. Мы хотели бы поскорее, не всегда все идет в соответствии с нашими желаниями, но всегда есть переговоры", - сказал Анушаускас.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220925/tanki-1819362896.html
https://ria.ru/20220925/nasams-1819381054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, литва, арвидас анушаускас, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Литва, Арвидас Анушаускас, В мире
Литва передала Украине 50 бронированных машин М113
Министр обороны Литвы Анушаускас сообщил о передаче Украине 50 бронированных машин М113
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Литва передала Украине 50 бронированных машин М113, они уже поступили в пункт назначения, заявил
в понедельник журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 переданы Украине", - сказал Анушаускас. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, дальнейшую поддержку Украины Литва будет обсуждать с союзниками по НАТО. Анушаускас отметил, что в качестве компенсации Литве за передачу своего вооружения Украине предполагается более ранняя поставка Вильнюсу американских бронированных вездеходов JLTV, закупленных в соответствии с контрактом.
"В ноябре прибудут, вероятно, еще 50 (вездеходов), до этого в прошлом году прибыли 50. Мы хотели бы поскорее, не всегда все идет в соответствии с нашими желаниями, но всегда есть переговоры", - сказал Анушаускас.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.