https://ria.ru/20220926/ukraina-1819574555.html

Литва передала Украине 50 бронированных машин М113

Литва передала Украине 50 бронированных машин М113 - РИА Новости, 26.09.2022

Литва передала Украине 50 бронированных машин М113

Литва передала Украине 50 бронированных машин М113, они уже поступили в пункт назначения, заявил в понедельник журналистам министр обороны Литвы Арвидас... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:18

2022-09-26T16:18

2022-09-26T16:18

специальная военная операция на украине

украина

литва

арвидас анушаускас

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Литва передала Украине 50 бронированных машин М113, они уже поступили в пункт назначения, заявил в понедельник журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 переданы Украине", - сказал Анушаускас. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).По его словам, дальнейшую поддержку Украины Литва будет обсуждать с союзниками по НАТО. Анушаускас отметил, что в качестве компенсации Литве за передачу своего вооружения Украине предполагается более ранняя поставка Вильнюсу американских бронированных вездеходов JLTV, закупленных в соответствии с контрактом."В ноябре прибудут, вероятно, еще 50 (вездеходов), до этого в прошлом году прибыли 50. Мы хотели бы поскорее, не всегда все идет в соответствии с нашими желаниями, но всегда есть переговоры", - сказал Анушаускас.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220925/tanki-1819362896.html

https://ria.ru/20220925/nasams-1819381054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, литва, арвидас анушаускас, в мире