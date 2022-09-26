https://ria.ru/20220926/ukraina-1819550645.html
В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ
В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ - РИА Новости, 26.09.2022
В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ
Прокуратура Гомельской области Белоруссии направила в суд уголовное дело против местного жителя по обвинению в подготовке к участию в боевых действиях на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:28
2022-09-26T15:28
2022-09-26T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
гомельская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Прокуратура Гомельской области Белоруссии направила в суд уголовное дело против местного жителя по обвинению в подготовке к участию в боевых действиях на территории Украины, сообщается в понедельник на сайте белорусской генпрокуратуры."Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 46-летнего К. (фамилия в сообщении полностью не приводится – ред.) в приготовлении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия государства", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый с февраля по июль 2022 года с использованием различных информационных ресурсов собрал информацию о порядке и способе вступления в формирование, входящее в состав украинских войск. "После чего направился на белорусско-украинскую границу для ее незаконного пересечения и прибытия на место дислокации воинского подразделения с целью участия в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины без уполномочия Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.В соответствии с белорусским законодательством, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления Комитета государственной безопасности Белоруссии по Гомельской области. Как отмечается, при направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения – заключение под стражу.
https://ria.ru/20220711/naemniki-1801836265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гомельская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Гомельская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ
В Гомельской области предстанет перед судом мужчина, готовившийся воевать за ВСУ
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Прокуратура Гомельской области Белоруссии направила в суд уголовное дело против местного жителя по обвинению в подготовке к участию в боевых действиях на территории Украины, сообщается в понедельник на сайте белорусской генпрокуратуры.
"Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 46-летнего К. (фамилия в сообщении полностью не приводится – ред.) в приготовлении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия государства", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый с февраля по июль 2022 года с использованием различных информационных ресурсов собрал информацию о порядке и способе вступления в формирование, входящее в состав украинских войск. "После чего направился на белорусско-украинскую границу для ее незаконного пересечения и прибытия на место дислокации воинского подразделения с целью участия в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины без уполномочия Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.
В соответствии с белорусским законодательством, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления Комитета государственной безопасности Белоруссии по Гомельской области. Как отмечается, при направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения – заключение под стражу.