https://ria.ru/20220926/ukraina-1819550645.html

В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ

В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ - РИА Новости, 26.09.2022

В Белоруссии будут судить мужчину, готовившегося воевать за ВСУ

Прокуратура Гомельской области Белоруссии направила в суд уголовное дело против местного жителя по обвинению в подготовке к участию в боевых действиях на... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:28

2022-09-26T15:28

2022-09-26T15:28

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Прокуратура Гомельской области Белоруссии направила в суд уголовное дело против местного жителя по обвинению в подготовке к участию в боевых действиях на территории Украины, сообщается в понедельник на сайте белорусской генпрокуратуры."Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 46-летнего К. (фамилия в сообщении полностью не приводится – ред.) в приготовлении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия государства", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый с февраля по июль 2022 года с использованием различных информационных ресурсов собрал информацию о порядке и способе вступления в формирование, входящее в состав украинских войск. "После чего направился на белорусско-украинскую границу для ее незаконного пересечения и прибытия на место дислокации воинского подразделения с целью участия в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины без уполномочия Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.В соответствии с белорусским законодательством, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления Комитета государственной безопасности Белоруссии по Гомельской области. Как отмечается, при направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения – заключение под стражу.

https://ria.ru/20220711/naemniki-1801836265.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, гомельская область, украина, ситуация в днр и лнр