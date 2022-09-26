12:50 26.09.2022 (обновлено: 13:04 26.09.2022)
Глава "Росатома" обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности
Глава "Росатома" Лихачев обвинил Киев в создании прямых угроз ядерной безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня. Украинские диверсионные группы подрывают опоры линии электропередачи Курской АЭС на территории России", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. "Это прямая угроза ядерной безопасности", - подчеркнул Лихачев.
ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".