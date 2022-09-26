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Глава "Росатома" обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности - РИА Новости, 26.09.2022
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Глава "Росатома" обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности
Глава "Росатома" обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности - РИА Новости, 26.09.2022
Глава "Росатома" обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности
Киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:50
2022-09-26T13:04
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
специальная военная операция на украине
россия
алексей лихачев
магатэ
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня. Украинские диверсионные группы подрывают опоры линии электропередачи Курской АЭС на территории России", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. "Это прямая угроза ядерной безопасности", - подчеркнул Лихачев.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, магатэ, украина, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Украина, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:50 26.09.2022 (обновлено: 13:04 26.09.2022)
 
Глава "Росатома" обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности

Глава "Росатома" Лихачев обвинил Киев в создании прямых угроз ядерной безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня. Украинские диверсионные группы подрывают опоры линии электропередачи Курской АЭС на территории России", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. "Это прямая угроза ядерной безопасности", - подчеркнул Лихачев.
ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:44
В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияАлексей ЛихачевМАГАТЭУкраинаЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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