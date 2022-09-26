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ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2022

ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области

Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:07

2022-09-26T12:07

2022-09-26T14:11

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сенькова и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)