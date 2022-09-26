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ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2022
ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области
Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:07
2022-09-26T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сенькова и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
харьковская область
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:07 26.09.2022 (обновлено: 14:11 26.09.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сенькова и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 сентября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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