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ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2022
ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области
Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:07
2022-09-26T12:07
2022-09-26T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сенькова и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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12:07 26.09.2022 (обновлено: 14:11 26.09.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области