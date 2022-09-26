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Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется - РИА Новости, 26.09.2022
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Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется - РИА Новости, 26.09.2022
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:45
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в мире
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.Россия возлагает ответственность за срыв и заморозку политического процесса на Украину, которая публично отказывается от переговоров.
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен
02:45 26.09.2022 (обновлено: 02:56 26.09.2022)
 
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется

Блинкен заявил, что никаких тайных переговоров об урегулировании на Украине не ведется

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
"Нет никаких переговоров, потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях. Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Россия возлагает ответственность за срыв и заморозку политического процесса на Украину, которая публично отказывается от переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:39
Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине
 
В миреУкраинаСШАРоссияЭнтони Блинкен
 
 
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