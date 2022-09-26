https://ria.ru/20220926/ukraina-1819405217.html

Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется

Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется - РИА Новости, 26.09.2022

Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:45

2022-09-26T02:45

2022-09-26T02:56

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.Россия возлагает ответственность за срыв и заморозку политического процесса на Украину, которая публично отказывается от переговоров.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818629335.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен