https://ria.ru/20220926/ukraina-1819405217.html
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется - РИА Новости, 26.09.2022
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:45
2022-09-26T02:45
2022-09-26T02:56
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.Россия возлагает ответственность за срыв и заморозку политического процесса на Украину, которая публично отказывается от переговоров.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818629335.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен
02:45 26.09.2022 (обновлено: 02:56 26.09.2022)
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется
Блинкен заявил, что никаких тайных переговоров об урегулировании на Украине не ведется