https://ria.ru/20220926/ugrozy-1819438230.html

Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей

Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022

Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей

Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:21

2022-09-26T10:21

2022-09-26T16:46

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того потребует обстановка, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии в случае возникновения непосредственных угроз со стороны Запада Москве и Минску, Макей сказал: "Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны".Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819435646.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, минск, россия, белоруссия