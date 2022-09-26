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Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022
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Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей
Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:21
2022-09-26T16:46
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того потребует обстановка, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии в случае возникновения непосредственных угроз со стороны Запада Москве и Минску, Макей сказал: "Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны".Читайте полный текст интервью Владимира Макея &gt;&gt;
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819435646.html
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в мире, москва, минск, россия, белоруссия
В мире, Москва, Минск, Россия, Белоруссия
10:21 26.09.2022 (обновлено: 16:46 26.09.2022)
 
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей: Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкРоссийско-белорусские учения
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того потребует обстановка, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии в случае возникновения непосредственных угроз со стороны Запада Москве и Минску, Макей сказал: "Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны".
"И, думаю, что если того потребует обстановка, то наши страны будут готовы пойти на самые решительные шаги, чтобы обеспечить надежную безопасность для наших стран, для наших народов", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:13
Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
 
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