https://ria.ru/20220926/ugrozy-1819438230.html
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей
Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:21
2022-09-26T10:21
2022-09-26T16:46
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности, в случае возникновения непосредственных угроз от Запада и если того потребует обстановка, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии в случае возникновения непосредственных угроз со стороны Запада Москве и Минску, Макей сказал: "Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны".Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, минск, россия, белоруссия
В мире, Москва, Минск, Россия, Белоруссия
10:21 26.09.2022 (обновлено: 16:46 26.09.2022)
Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада, заявил Макей
Глава МИД Белоруссии Макей: Москва и Минск будут готовы ответить на угрозы Запада