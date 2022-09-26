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Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске
Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:30
2022-09-26T13:30
александр бречалов
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
стрельба в школе в ижевске
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в пресс-службе парламента республики. Инаугурация Бречалова была назначена на 27 сентября."Первая сессия государственного совета Удмуртской Республики седьмого созыва, которая должна была состояться завтра, 27 сентября, перенесена на другую дату в связи с трагическими событиями в школе № 88 города Ижевска. О месте и времени её проведения будет сообщено позже", - сообщает пресс-служба регионального парламента.По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Ранено 14 детей и 7 взрослых.
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ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия, стрельба в школе в ижевске
Александр Бречалов, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске
13:30 26.09.2022
 
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске

Глава Удмуртии Бречалов перенес сессию госсовета, где должен был вступить в должность

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в пресс-службе парламента республики. Инаугурация Бречалова была назначена на 27 сентября.
"Первая сессия государственного совета Удмуртской Республики седьмого созыва, которая должна была состояться завтра, 27 сентября, перенесена на другую дату в связи с трагическими событиями в школе № 88 города Ижевска. О месте и времени её проведения будет сообщено позже", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Ранено 14 детей и 7 взрослых.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:06
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник
 
Александр БречаловИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)ПроисшествияСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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