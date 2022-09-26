https://ria.ru/20220926/udmurtiya-1819509627.html
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске
Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:30
2022-09-26T13:30
2022-09-26T13:30
александр бречалов
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
стрельба в школе в ижевске
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в пресс-службе парламента республики. Инаугурация Бречалова была назначена на 27 сентября."Первая сессия государственного совета Удмуртской Республики седьмого созыва, которая должна была состояться завтра, 27 сентября, перенесена на другую дату в связи с трагическими событиями в школе № 88 города Ижевска. О месте и времени её проведения будет сообщено позже", - сообщает пресс-служба регионального парламента.По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Ранено 14 детей и 7 взрослых.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819499321.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия, стрельба в школе в ижевске
Александр Бречалов, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске
Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске
Глава Удмуртии Бречалов перенес сессию госсовета, где должен был вступить в должность