https://ria.ru/20220926/udmurtiya-1819509627.html

Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске

Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Удмуртии перенес инаугурацию из-за стрельбы в школе в Ижевске

Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:30

2022-09-26T13:30

2022-09-26T13:30

александр бречалов

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

стрельба в школе в ижевске

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Сессия госсовета Удмуртии, где должна была пройти инаугурация главы региона Александра Бречалова, перенесена из-за трагедии в ижевской школе, сообщили в пресс-службе парламента республики. Инаугурация Бречалова была назначена на 27 сентября."Первая сессия государственного совета Удмуртской Республики седьмого созыва, которая должна была состояться завтра, 27 сентября, перенесена на другую дату в связи с трагическими событиями в школе № 88 города Ижевска. О месте и времени её проведения будет сообщено позже", - сообщает пресс-служба регионального парламента.По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819499321.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Кирилл Волков

александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия, стрельба в школе в ижевске