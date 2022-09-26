https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html

FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине

FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине - РИА Новости, 26.09.2022

FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине

Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T06:10

2022-09-26T06:10

2022-09-26T06:14

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников издания, у Запада и Москвы сложилось разное понимание "красных линий" вокруг сложившейся ситуации.Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, "угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором".На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

https://ria.ru/20220925/ssha-1819389614.html

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россия, нато, украина, сша, в мире