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FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html
FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине
FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине - РИА Новости, 26.09.2022
FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине
Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:10
2022-09-26T06:14
специальная военная операция на украине
россия
нато
украина
сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников издания, у Запада и Москвы сложилось разное понимание "красных линий" вокруг сложившейся ситуации.Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, "угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором".На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html
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россия, нато, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Украина, США, В мире
06:10 26.09.2022 (обновлено: 06:14 26.09.2022)
 
FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине

FT: Запад может ответить обычным оружием, если Россия нанесет ядерный удар на Украине

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства
Испытание термоядерного взрывного устройства - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

"Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию", — пишет газета.

По словам одного из собеседников издания, у Запада и Москвы сложилось разное понимание "красных линий" вокруг сложившейся ситуации.
Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, "угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
02:50Специальная военная операция на Украине
На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 21:39
Слуцкий посоветовал США лучше изучить ядерную доктрину России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОУкраинаСШАВ мире
 
 
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