06:10 26.09.2022 (обновлено: 06:14 26.09.2022)
FT узнала возможный ответ Запада на "ядерный удар" России по Украине
FT: Запад может ответить обычным оружием, если Россия нанесет ядерный удар на Украине
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства
Испытание термоядерного взрывного устройства. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
"Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию", — пишет газета.
По словам одного из собеседников издания, у Запада и Москвы сложилось разное понимание "красных линий" вокруг сложившейся ситуации.
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.